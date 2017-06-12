Daha 1 ay önce evlenmişlerdi. Acı olay...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 20 yaşındaki Hatice İşçi 1 ay önce kaçarak evlendiği eşi 35 yaşındaki Rahmi İşçi'yi uyurken tabanca ile yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Şarköy Köyü'nde meydana geldi. İlçede tünel inşaatında çalışan Rahmi İşçi, gece vardiyasından döndükten sonra köydeki evinde istirahata çekildi. Bu sırada 1 ay önce kaçırarak evlendiği eşi Hatice İşçi, bilinmeyen bir nedenle, evdeki tabanca ile uyumakta olan eşine ateş etti. Silah sesleri üzerine evlerinde misafir olarak Hatice İşçi'nin annesi Asiya Arıcı, odaya girdi. Damadını kanlar içinde gören anne, 'Kızım ne yaptın' diye bağırdı. Bu sırada genç kadın, aynı tabancayı başına dayayarak annesinin gözü önünde intihar etti.



Olayın ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice İşçi'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Rahmi İşçi ise Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun çenesinden girip kafatasından çıktığı tespit edilen İşçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Hatice İşçi'nin cesedi ise Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından cesedin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.



ANNE ŞOKE OLDU

Olay sırasında misafir olarak bulunduğu evde gözü önünde kızının intiharına şahit olan Asiya Arıcı, yaşadığı şoku güçlükle anlattı. Arıcı, "İçeri girdiğimde damat kanlar içindeydi. Kızım daha sonra tabancayı başına dayayıp kendisini vurdu" dedi. Genç kadının babası Seyit Arıcı da kendisinin olay sırasında dışarıda olduğunu, geldiğinde olayla karşılaştığını söyledi.Köylüler ise birbirlerini seven iki gencin kaçarak evlendiklerini, aralarında her hangi bir geçimsizlik ve tartışma olmadığını belirterek, olayın neden olduğunu anlamadıklarını ifade etti.