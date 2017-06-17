Daha doğmadan 'yaşamaz' dediler, şimdi 13 yaşında

Antalya'da daha anne karnındayken yaşamaz denilen yüzde 96 engelli 13 yaşındaki Miraç Eriş, yaşama sıkı sıkı tutundu. Bugüne kadar 20 ameliyat olan Miraç'ın ailesi, oğullarının bir gün yürüyeceğine inandıklarını söyledi

Kepez İlçesi'nde oturan işçi emeklisi 55 yaşındaki Erkan Eriş ile 50 yaşındaki Fatma Eriş'in küçük oğulları Miraç'ın sıkıntıları, daha anne karnındayken başladı. Anne karnında ikizini kaybeden Miraç Eriş, dünyaya kromozom sayısının fazlalığıyla geldi. Normal bir insanda 46 kromozom bulunurken, Miraç'ın 49 kromozomu bulunuyor. Başka engelleri de bulunan Miraç, 6.5 aylık dünyaya geldi. 45 gün kuvözde kalan Miraç'ın kalbinde delikler bulunuyor, bacakları ise içe dönük. Doktorların, başka engelleri de bulunan Miraç'ın yaşamasının zor olduğunu belirtmesine rağmen Eriş ailesi, mücadeleyi bırakmadı. 13 yaşına gelene kadar 20 ameliyat olan Miraç Eriş hayata sıkı sıkı tutundu.



BİRKAÇ KELİME KONUŞABİLİYOR

'BİR GÜN YÜRÜYECEKTİR'

Miraç'ın babası Erkan Eriş, oğlunun ihtiyaçlarını birkaç kelimeyle anlatabildiğini kaydetti. Miraç'ı sürekli gezdirdiğini belirten Erkan Eriş, oğlunun yüksek seslere karşı hassas olduğunu ve hemen tepki verdiğini söyledi. Eriş, “Karşıdakinin sesi yükseldiğinde ve yüz ifadesi sertleştiğinde tırmalıyor, tükürüyor. İnsanların Miraç'a yaklaşımı önemli, güler yüzlü olduklarında çok uysal bir kişiliği var" dedi.Fanatik Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı üstünden çıkarmayan Miraç, babasıyla evlerinin yakınındaki AVM'ye gidip gezmeyi seviyor. AVM'de Miraç'ı tanımayan ise neredeyse yok gibi. AVM'de çalışan kızların davetiyle düğünlerini de kaçırmayan Miraç, askerdeki ağabeyi İlker Eriş'in de yolunu dört gözle bekliyor. Baba Eriş, "Şükür oğlum bugünlere geldi. Yaşamaz denilen Miraç mücadeleyi sürdürüyor. Daha anne karnındayken ölür denilen Miraç 13 yaşına geldiyse bir gün yürüyecektir" dedi.