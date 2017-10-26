Daha önce böylesi görülmedi. Tam 2 milyon 550 bin adet...

Aldıkları istihbaratı değerlendiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon 550 bin ecstasy hap ele geçirdi

Balkan ülkelerinden yüklü miktarda uyuşturucu hapın geleceği yönünde ihbar alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler operasyonlar sonucunda 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.



Yapılan aramada ise 2 milyon 550 bin ecstasy hap, 56 kilo ağırlığında eroin, 120 kilo skunk, 600 gram kokain, 5 kilo afyon sakızı ele geçirdi.



En yüksek miktar

Ekipler, gözaltına alınan kişileri emniyet müdürlüğüne götürürken, ele geçirilen ecstasy hapı miktarının son yıllarda ülke genelinde ulaşılan en yüksek olduğunu bildirdi.