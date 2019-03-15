Daha sempatik görünmeni sağlayacak 7 alışkanlık

Günlük hayatına yerleştirdiğinde sende büyük değişimler yaratacak ve insanlara sempatik görünmeni sağlayacak davranışları senin için derledik.

1- Az konuş, çok dinle

“Konuşmadan önce dinle, yazmadan önce düşün. Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce affet. Can yakmadan önce hisset.” diyor Shakespeare.

Herhangi bir şeyle ilgili harekete geçmeden önce izlemeli, dinlemeli ve düşünmelisin.

İnsanlar kendilerini dikkatle dinleyen insanlara daha çabuk ısınır.

Kendi adına ne kadar verimli bir prensip olduğunu da söylemeye gerek yok.

2- İnsanları güldür

İnsanlar gülmeyi sever.

Eğer insanları nasıl güldürebileceğini öğrenirsen, sosyal açıdan değer kazanır ve daha sevecen, daha sempatik bir izlenim verirsin.

3- Heyecanlı ol

Elin ayağın birbirine dolaşsın demek değil bu. Daha çok üzerinde bir hareketlilik olmasından bahsediyoruz…

Seni motive eden şarkılar dinle, hareket et.

Bir ortama girmeden önce enerjik olmak için neye ihtiyaç duyuyorsan onu yap.

4- Gülümse

Sıcakkanlılık, sevecenlik, içtenlik gibi tüm bu nitelikleri doğrudan dışarı vurabileceğin en etkili yöntem gülümsemektir.

Konuşurken, dinlerken, bir ortama girdiğin ilk an gülümsemeyi dene.

5- Göz temasını kaybetme (Çok da tuhaflaşma tabii)

Sosyal başarının en önemli parçalarından biri de göz temasıdır.

Ama bunu gereğinden fazla yapmak da oldukça tehlikeli.

4-5 saniye göz teması kurduktan sonra yavaşça odak noktanı değiştirmeyi, daha sonra tekrar göz temasına geri dönmeni öneririz.

6- Dürüst ol

Bir sosyal ortamda yapabileceğin en çekici şeylerden biri de kendi doğrularının arkasında durmak ve dürüst olmaktır.

Bu, insanları kendi görüşlerinle rahatsız etmen ya da onları aşağılamandan ziyade fikirlerini etkili ve dürüstçe ifade edebilme başarısıdır.

7- İnsanlara isimleriyle hitap et

Kendi ismin, bir sözlükte karşılaşabileceğin en etkili sözcüktür.

Bir araştırmaya göre, kendi ismimizi duyduğumuzda, beynimizin farklı bir kısmı tepki veriyor.

Bunu kendine bir avantaj olarak belirleyip insanlara isimleriyle hitap et.

Yine de, dozu kaçırıp her cümleye hitap ettiğin kişinin ismiyle başlamandan söz etmediğimizi aklında tut.