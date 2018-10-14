Damada yumurtalı, unlu, emzikli "eziyet"

Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında yapılan "işkence"yi andıran şakalar, damada zor anlar yaşattı

İznik'in asırlık geleneklerinde yer alan damada yönelik şakalar, Zehranur Uğur ile dünya evine giren Mustafa Ünal'ın, gelin alma eğlencesinde de yaşandı.

Arkadaşlarının damada yaptıkları şakalarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelin alma sırasında 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal'ın kafasında yumurtalar kırıldı, başından aşağıya un döküldü.

Ağzına emzik verilen damat, daha sonra koli bandı ile bağlanarak bir masanın üzerinde oynatıldı.

Bir aracın üzerine çıkıp arkadaşları tarafından hazırlanan "Evlilik kuralları"nı geline okuyan damat, şakaların ardından hamama götürüldü.

Çift daha sonra yapılan törenle evlendi.