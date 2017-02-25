Damat, halay çekerken maganda kurşunu ile öldü

Düğününde halay çeken damat, nerden geldiği bilinmeyen kurşunla hayatını kaybetti

Olay dün gece Şanlıurfa'daki Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Meydanda kurulan düğünde, misafirler halay çekmeye başladı. Halaya 22 yaşındaki damat Mustafa Alkan da eşlik etti. Damat, halay çektiği sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen bir kurşunla yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan damat, çevredekilerin yardımı ile hemen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan damat, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Damat Alkan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, damadı öldüren kurşunun nereden geldiğini araştırıyor.

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