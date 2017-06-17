Damat Kavurmacı yeniden gözaltında!

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanan ancak sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Daha sonra Kavurmacı'nın sağlık sorunları gerekçe gösterildi ve tahliye edildi. Kavurmacı'nın tahliyesi tepkilere de neden olmuştu.



Kavurmacı hakkında iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bunun üzerine mahkeme Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası polis ekipleri Kavurmacı'yı yeniden gözaltına aldı.



Kavurmacı'nın işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.