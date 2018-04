Damla Özdemir İle Yurt Dışında Egitim Sektörünü Konuştuk

Yurtdışı eğitim sektöründe uzun yıllardır görev yapan Damla Özdemir, ELT Yurtdışı Eğitim'in Genel Müdürü konuyla ilgili açıklamalar yaptı

● Damla hanım sizi biraz daha yakından tanıyalım...

Damla ÖZDEMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü Edebiyatı mezunuyum. Okurken ve mezun olduktan sonra birçok yurtdışı eğitim ve kişisel gelişim programlarına katıldım. Evliyim ve 1 yaşında oğlum var. 2007'den beri yurtdışı eğitim sektörünün tüm departmanlarında görev aldım. Öğrencilerimizin başarılarında küçük de olsa bir yerimiz varsa onları doğru yönlendirmişsek bu en büyük mutluluk!

● Bize ELT hakkında bilgi verir misiniz?

ELT Yurtdışı Eğitim 2000 yılında kurulmuş olup, yurtdışında eğitim almak ya da kariyer ve kültürel değişim programlarına katılmak isteyen adaylara profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir. Beş şubemiz var. İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy, Ankara, İzmir ve Bursa. Kurucularımız hep eğitim sektöründen ve dil bilimcilerden oluşmakta, bu da öğrencileri dil eğitimine yönlendirirken bizim için çok büyük bir artı oluyor.

● Şirketinizin verdiği hizmetler ve genel faaliyetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Hizmetlerimiz ana olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye'de iken verilecek olan danışmanlık hizmetlerimizde öncelikle öğrenciyi doğru analiz etmek var. Ona en uygun ülke, üniversite ve bölüm tespiti ile hizmetimiz başlıyor. Daha sonra başvuru ve kabul sürecinde öğrencimizin yanına oluyoruz. Kabul geldikten sonra ise vize danışmanlığını yapıyoruz ve yolculuk organizasyonunu planlıyoruz. Yurtdışında ise bizim servis sağlamamızdan destek alıyorlar. Havaalanı karşılaması, şehir ve üniversite oryantasyonu, geçici-kalıcı konaklama temini, oturum izni başvuruları ve acil durum desteği gibi konular da hizmet paketimizin içinde.

● ELT'ye başvuran öğrenciler genelde hangi programları tercih ediyor?

Dil okulları ve yurtdışı üniversite programlarımız en çok ilgi gören programlar. Özellikle akademik yıl dil programları (8 ay ve üstü dil eğitimleri) üniversite öncesinde öğrenciler için çok sağlıklı oluyor. Çünkü ülkemizde verilen hazırlık eğitimleri maalesef yeterli değil. Gramer ağırlıklı bir eğitim alıyoruz bu yüzden konuşamıyoruz hatta konuşmaktan korkuyoruz. Yurtdışında dil eğitimi almanın en büyük artışı bence bu. Pratik yapmak, dili yaşamak! Üniversite eğitiminde ise öğrenci istediği bölümü seçebiliyor. Buradaki gibi sınava dayalı zorunlu bölüm seçme durumu yok. Bu da okumak isteyen öğrencinin motivasyonunu artıyor ve daha başarılı olmasını sağlıyor.

● Türk öğrenciler genellikle hangi ülkeleri tercih ediyor, hangi ülkelerde eğitim almak istiyor? Ortalama yaşam masrafları ne kadar?

Türk öğrenciler genellikle Amerika, İngiltere ve Avrupa'daki üniversitelerde eğitim almak istiyor. Kanada da son yıllarda eğitim alanında hızlıca yükselen bir ülke.

Birçok kişi hala yurtdışında eğitim almanın çok maliyetli olduğunu düşünüyor. Biz bu fikri son yıllarda yıkmaya çalışıyoruz. Maalesef ülkemizde halen binlerce kişi bu bilgiden yoksun olduğu için üniversite eğitimi alma umudunu yitirip hayata lise mezunu olarak devam ediyor, ya da vakıf üniversiteleri veya özel üniversitelere yüksek ücretler ödeyerek kayıt oluyor. Oysa her bütçeye ve kritere uygun olarak yurtdışında üniversite sınavı zorunluluğu olmaksızın, YÖK onaylı, İngilizce eğitim alabilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu diplomalar size Türkiye'de eğitim alan birçok öğrenciye kıyasla önemli avantajları da yanında getirecektir.

Avrupa'daki üniversitelerden mezun olduğunuzda Mavi Diploma alıyorsunuz yani tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir diploma. Mezun olma tarihinizden itibaren 2 yıl boyunca tüm AB ülkelerinde staj ve çalışma hakkınız oluyor. Her şeyden önce belirtmekte fayda var ki, Türkiye'de üniversite eğitimi almanın da bir maliyeti var. Eğitim ücreti, konaklama, ulaşım, cep harçlığı gibi masraflar her yerde var sonuçta. Avrupa Birliği'nde yer alan 5 tane temel seçeneğimiz var. Almanya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve Ukrayna. Bu ülkelerdeki üniversite eğitimleri hem çok prestijli hem de çok köklü. Maliyet açısından ise her şey dahil yıllık toplam 20.000 TL - 35000 TL arasında değişmekte. Yurtdışında okurken ve mezun olduktan sonra elde ettikleriniz her şeye değer. Şunu belirtmeliyim ki öğrenciler gerçekten dünya insanı oluyor. Kendilerine güvenen, en az 2 dil bilerek mezun olan, daha nitelikli bir eğitimden geçmiş, teorik değil pratik bilgi alan ve bunu iş yaşamında güvenle kullanan bireylerden bahsediyorum. Üzülerek belirtiyorum ki mezuniyet sonrası işsizlik çok büyük bir sorunumuz. Ben bunu öğrencilerin burada vizyonların fazla gelişmediğine bağlıyorum. Yurtdışında okuyan öğrencilerin hedefleri her zaman daha büyük oluyor. Türkiye'de üst düzey yöneticilere, devlet adamlarına baktığımızda da görüyoruz ki eğitimlerinin bir bölümünü mutlaka yurtdışında almışlar.

● Peki, öğrencinin hiç yabancı dili yoksa yine de üniversiteye başvurabiliyor mu?

Kesinlikle evet. Zaten bize başvuran adayların %60'ı bu şekilde. Nasıl Türkiye'deki üniversitelerin hazırlık programları var ise bu yurtdışında da var. Kimileri kendi bünyesinde bu dil eğitimini verirken bazıları da özel anlaşmalı kurumlar ile çalışıyor. Biz bu öğrenciler için önce şartlı kabul alıyoruz.

● Ailelerin kurumunuza bakış açısı nasıldır?

Aileler son dönemde bu konuya daha sıcak bakıyorlar. Hatta biz onlara "öncü aileler" diyoruz. Duygusallığı kenara koyup çocuklarının kariyerleri için yurtdışına daha rahat gönderebiliyorlar. Çünkü artık uzaklar daha yakın. Birçok aile bu vesile ile de diğer ülkeleri keşfedebiliyor. Bir evleri de artık yurtdışında çünkü. Onlar için de çok büyük avantajları var.

● Dönemsel ya da anlık indirim, paket veya promosyonunuz bulunuyor mu?

Dil okullarında dönemsel olarak özel indirimler olabiliyor. Bize başvuran adayları bu konuda zaten sürekli yönlendiriyoruz.

● Öğrenciler neden ELT'yi seçmeli? Sektördeki diğer isimlerden farkınız nedir? ELT'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?

Bu sektörde maalesef çok fazla küçük firmalar bulunmakta, herkes bu işi yapabileceğini düşünüyor ama ELT gibi köklü firmalar her zaman tercih sebebi. Çünkü yaşayacağı herhangi bir problemin hızlıca çözülmesi gerekiyor. Diğer bir artımız ise kadromuzun çok içten ve samimi olması. Hepimiz mutlaka öğrenci olarak ya da farklı programlarla bir şekilde yurtdışında bulunduk bu yüzden danışmanlar olarak öğrencilerimizle sürekli empati kuruyor ve onlar için en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. İş amaçlı ziyaretlerimize de her dönem devam ederek güncellemeleri yakından takip ediyoruz.