Danasını kesen sahibi, hayvanın midesinden çıkan şey ile şoke oldu!

Konya'da hastalanması üzerine kesilen bir dananın midesinden para çıktı

İlginç olay Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana geldi. Besicilikle uğraşan İsmail Cesur'un bir danası aniden rahatsızlandı. Cesur bunun üzerine hayvanın murdar olmaması için danayı kesmek durumunda kaldı. Daha sonra hayvanı parçalamaya başlayan Cesur, dananın midesinde bir poşet olduğunu fark etti.



Boşeti açan Cesur ise gözlerine inanamadı. Poşetin içinde para olduğunu gören Cesur, paraları temizleyerek saydı. Alınan bilgiye göre poşetten bin 900 TL para çıktı.







2 yıldır bu danayı beslediğini anlatan Cesur, paraların poşet içinde olduğu için zarar görmediğini söyledi. Hayvanın midesindeki poşetten para çıkınca şaşırdığını anlatan Cesur, hemen paraları saydığını ve 200 ve 100 liralık banknotlar şeklide toplamda bin 900 TL olduğunu belirtti.



Daha önce de çok hayvan kestiğini anlatan Cesur, ancak ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Cesur, paraları ise sahte olup olmadığının tespiti için bir banka şubesine teslim ettiğini anlattı.