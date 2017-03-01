Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin bilgi ve becerilerini belirli bir zaman içerisinde, tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde müşterilerine aktarmasına danışmanlık denir. Danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında gerekli olan en önemli husus danışmanlık görevi veren kişilerin alanlarında tecrübeli uzman kişiler olmasıdır. Danışmanlar yeniliklere açık olmalı, müşterilerine ve bünyesinde hizmet verdikleri kuruluşa yeni ve farklı şeyler katabilmeli, çözüm odaklı ve ol gösterici olabilmelidir.

EY Türkiye müşterilerine sektör bazlı yaklaşımı ve global kaynakları ile pek çok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerden bazıları; risk yönetimi, işletme performansının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ilerleme, bilgi teknolojileri ve finansal hizmetler konusunda danışmanlıklardır.

EY Türkiye globalde (birinci metindeki ülkeler) ana kategori altında bölünmüş 28 coğrafi bölge içerisinde 150’den fazla ülkede, kurum içi ve müşteri odaklı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Danışmanlık hizmetlerini sağlayan ekibin içerisinde kurumsal finansman, vergi, hukuk, bağımsız denetim vb. sektörlerde alanında tanınmış, donanımlı bir uzman kadrosu mevcuttur.

Danışmanlık hizmetlerinde en temel amaç işletmelerin kendi bünyelerinde ve sektörlerinde belirli bir değer yaratmalarına yardımcı olmak ve faaliyet gösterdiği belirli temel alanlarda (finans birimi, tedarik zinciri ve müşteri odaklı faaliyetler ve birimler) performansı iyileştirmek ya da maksimum seviyeye çıkarmaktır. Hangi alanda olursa olsun danışmanlık hizmetleri işletmelerin amaçları, hedefleri ve stratejileri doğrultusunda her bir işletmeye özel şekilde verilmektedir. Bugün piyasada aktif bir şekilde varlığını sürdüren pek çok işletmecilerin ağır rekabet şartlarında işletmelerini ayakta tutabilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte EY Türkiye müşterilerine güçlü işleyim modelleri ve uygulamaları hazırlamakta ve bunları kurumsal işleyişin içine adapte etmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca işletmece için gerekli olan yönetim ve finansal vizyonların belirlenmesinde müşterilerine yardımcı olur.

Kurumsal işleyişin yanı sıra EY Türkiye müşterilerine kendi işletmelerinin sahip olduğu müşterilere karşı ne gibi hizmetleri ne şekilde sunabilecekleri konusunda da uzman ekibiyle birlikte danışmanlık vermektedir. Bu kapsamda işletmeye en çok değer ve kazanım yaratan müşteriler ile değer kaybettiren müşterilerin belirlenmesi ile sürece başlanılır ve gerekli çözüm adımları geliştirilir.