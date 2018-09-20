Danıştay Başkanı'nın kızı 3 günde o başkanlığa atandı

Danıştay Başkanı’nın kızı jet atamalarla yürütmenin başı konumundaki Beştepe’ye tırmandı. Elazığ’da göreve başlamadan Yargıtay’a atanan Danıştay Başkanın’ın kızı, burada 3 gün çalışıp Cumhurbaşkanlığı’nda daire başkanı oldu

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yargıç kızı Gonca Hatinoğlu, yine tartışmalı bir atamayla gündemde. 6 ay önce Elazığ'a atandıktan 1 gün sonra Yargıtay'a getirilen Hatinoğlu'nun, 3 gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nda daire başkanlığına getirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; Devletin üç erkinden biri olan Danıştay, idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılan davaları karara bağlıyor. Kızı yürütmenin başı konumundaki Saray'da görev yapan Danıştay Başkanı'nın durumu, yargının bağımsızlığı konusunda şüpheye neden oldu.

HSK tarafından Elazığ hâkimliğine atandıktan sonra göreve dahi başlamadan Yargıtay Tetkik Hâkimliği'ne getirilen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu 'nun Yargıtay'dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Yargıtay'ta sadece 3 gün çalışan Hatinoğlu'nun mart ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka aykırılığını denetleyen Danıştay'ın Başkanı Zerrin Güngör'ün kızının yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk işlerinde çalışması yargı bağımsızlığı konusunda ve soru işaretlerine neden oldu.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün hakim kızı Gonca Hatinoğlu , yine tartışmalı bir atamayla gündeme geldi: HSK Birinci Dairesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 19 Mart 2018 tarihinde düzenlenen kura töreniyle bin 236 hâkim adayının görev yerlerini belirlemişti. Bu kapsamda, Danıştay Başkanı Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu, Elazığ Hâkimliği'ne atanmıştı. Bir gün sonra (20 Mart) mazaret kararnamesi hazırlayan HSK; henüz Elazığ'a giderek görevine başlamayan Gonca Hatinoğlu'nu Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirmişti. 24 saat geçmeden yapılan bu atamanın tepkiye neden olması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan HSK, Hatinoğlu'nun Ankara'ya atamasanın eş durumu nedeniyle yapıldığını öne sürmüştü. Gonca Hatinoğlu, Yargıtay'da 14. Hukuk Dairesi'nde tetkik hâkimi olarak göreve başlamıştı. (SÖZCÜ)