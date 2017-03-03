Darbe girişiminin 38 ismi belli oldu. Rekor ceza istemi!

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesinin isimleri ilk kez açıklandı ve başında Akın Öztürk'ün yer aldığı belirtildi. Sanıklar için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesinin isimleri ilk kez açıklandı ve başında Akın Öztürk'ün yer aldığı belirtildi. Sanıklar için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.



221 ŞÜPHELİDEN 199'U TUTUKLU



ÖRGÜT LİDERİ FETULLAH GÜLEN



AKAR'IN DERDEST EDİLMESİ İDDİANAMEDE



1960 DARBESİYLE BENZERLİKLER BULUNUYOR



DARBE GİRİŞİMİ EMRİ 20:30'DA VERİLDİ



REKOR CEZA



ERDOĞAN HEM MAĞDUR HEM DAVACI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davası kapsamında yazılan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Yurtta Sulh Konseyi tamamen askerlerden oluşuyor. Darbeciler için 'asker elbisesi giyen teröristler' denildi.Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın da derdest edilmesi iddianamede yer aldı. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesi mağduriyetlerden sorumlu tutuldu. Darbeciler için "asker elbisesi giyen teröristler" ifadesi kullanıldı. 38 konsey üyesi için 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.İddianameye göre hareketlilik 27 Aralık 2015'te başladı. Gece 03:00'te yapılacak girişim yaşanan panik üzerine öne çekildi. İddianameye göre 15 Temmuz darbe girişimi ile 27 Mayıs 1960 darbesi arasında benzerlikler bulunuyor.İddianamede darbe girişimi hazırlıklarının Aralık 2015'te başladığı ifade edildi. Darbe girişimi için talimat 15 Temmuz akşamı 20:30'da verildi. Darbe girişiminin 16 Temmuz sabaha karşı 03:00'da başlaması planlanıyordu, erkene çekildi.İddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıklar için rekor ceza istendi. 38 sanığa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hem mağrdur hem davacı olarak iddianamede yer aldı. Davacılar arasında kuvvet komutanları da bulunuyor.İddianamede Adil Öksüz'ün darbeci askerlerle görüştüğüne de yer verildi.Yurtta Sulh Konseyi'nin başında YAŞ üyesi ve eski Hava Pilot Orgeneral Akın Öztürk yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yurtta Sulh Konseyi'nin 1960 darbesine benzer şekilde 38 kişiden oluşmasına dikkat çekti.Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman; Yurtta Sulh konseyi üyeleri tespit edilirken, her kuvvetten şüphelinin, darbenin planlanmasında, ülke çapında organizasyonunun yapılmasında, sevk ve idare edilmesinde, atama listelerinin ve darbe emirlerinin hazırlanmasındaki rolü ve etkinliği dikkate alındığını söyledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor. Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.