Darbe girişiminin asker kanadının bir numarası açıklandı

Darbe girişiminin Akıncı 4. Ana Jet Üssü iddianamesi tamamlandı. İddianamede darbenin asker kanadının bir numarası Akın Öztürk olarak belirtildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.



Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz,Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.