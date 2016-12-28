Darbe Komisyonu'ndan Akar'a 10 soru

Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi

15 Temmuz darbe girişimi Meclis'te kurulan Darbe Komisyonunca araştırılmaya devam ediyor. Komisyon, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da yanıtlaması için 10 soru gönderdi.



NTV’nin haberine göre sorular şöyle:



-Darbe girişimini nasıl öğrendiniz?

-MİT’ten size ulaşan istihbarat darbe girişimi kuşkusu mu yoksa MİT’e yapılacak bir saldırı konusunda mıydı?

-Bu istihbarat sonrası sayın başbakan ya da cumhurbaşkanı özel kalemiyle bir görüşmeniz oldu mu?

-Görev süreniz içinde FETÖ/PDY’yi bir tehdit olarak gören rapor size sunuldu mu?

-Görev süreniz içinde FET/PDY üyelerini tespit ettniz mi? Bu konuda MİT’ten bir talebiniz oldu mu?

-FETÖ’nün TSK’ya sızmasını fark edemeyişinizi en önemli sebebi nedir?

-Darbe gecesi sizin etkisiz hale getirilişiniz, Akıncı Üssü’ne götürülüşünüz ve Çankaya Köşkü'ne gelişinizi anlatır mısınız?

-Kemerle boğazınız sıkıldı mı?

-Mehmet Dişli’nin açıklamalarını, o anda yanınızda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Akıncı üssünden nasıl kurtuldunuz.



