Darbe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri onları dinlemek istiyor

Darbe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçede, Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Hakan Evrim, Hüseyin Türk, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Partigöç'ü ziyaret etmek istediklerini bildirdi

CHP'nin Darbe Komisyonu üyeleri Zeynel Emre, Aytun Çıray, Sezgin Tanrıkulu ve Aykut Erdoğdu, parlamentoda düzenledikleri basın toplantısında, TBMM 15 Temmuz ve FETÖ/ PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ilk 1 aylık çalışmalarından sonra amacından saptırıldığını savundu. CHP'li Zeynel Emre, komisyon çalışmalarında alınan tavırları, AK Parti'nin darbenin kapatılmasına yönelik hamleleri olarak değerlendirdiklerini söyledi. Darbenin araştırılması için Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Başbakan ve MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi gerektiğini savunan Zeynel Emre, şöyle konuştu: "Bir cemaatin terör örgütüne dönüşüp Türkiye'de darbe yapacak güce erişmesine olanak sağlayan, gücü elde etmeye yönelik kimlerin destek olduğu, nasıl kadrolaştığı konusunda askeriye, mülkiye, adliyeyi değerlendirdiğimiz zaman hayatta olan tüm cumhurbaşkanları, eski başbakanlar, eski genelkurmay başkanlarının, milli savunma bakanlarının, içişleri bakanlarının, milli eğitim bakanlarının dinlenmesiyle ancak bu güce nasıl eriştiği konusunda kamuoyu bilgi sahibi olacaktır. Bunlar yapılırsa yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğu konusunda önemli mesafe kat edilir. Kamuoyunda darbeye karşı duyulan kuşkuları gidermiş oluruz. Darbe girişimine ilişkin istihbari bilgi olup olmadığı hususu açıklığa kavuşacak. Darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün devleti eli geçirmesine olanak sağlayan siyasiler ortaya çıkacaktır"





"BAZI DARBECİ GENERALLERİN DİNLENMESİ ZORUNLULUK ARZ EDİYOR"



Köprü, kule, otel ziyareti yaparak, darbenin aydınlatılmasının imkansız olduğunu savunan CHP'li Emre, "Köprü, kule, otel ziyareti yapılarak darbenin aydınlatılmasına imkan yoktur. Hal böyleyken neden özellikle AKP'li üyelerin oylarıyla bu isimlerin dinlenmesine yönelik taleplerimiz reddediliyor. Darbeye katıldığı kesinlikle ortada olan darbeci isimlerle de komisyonun görüşmesinde büyük yarar vardır. TBMM'yi bombalayan pilot dahil olmak üzere bazı darbeci generallerin dinlenmesi olayın aydınlığa kavuşması için, darbenin nasıl planladığı tespiti açısından zorunluluk arz ediyor. Karanlıkta kalan noktaların tespiti açısından komisyon çalışmaları dışında ayrı çalışmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanlığına başvurarak cezaevinde bulunan bazı tutuklu isimlerle görüşmek için izin başvurusunda bulunduk. Bundan sonraki dönemde başbakana başvuracağız. Ve genelkurmay başkanı ile MİT Müsteşarıyla CHP'li komisyon üyeleri olarak görüşmek için olanak sağlanması için başvuruda bulunacağız. Bu konuda bilgisi olacağını değerlendirdiğimiz isimleri Meclis çatısı altında dinlemek için buraya davet edeceğiz. Olan biteni kendi bakış açımız, tespitleri komisyon çalışmalarını bir araya getirdikten sonra raporumuzu sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.





"ANAYASA TEKLİFİ, FETÖ MENSUPLARININ OY VERMESİYLE NETİCELENİRSE..."



FETÖ üyelerinin, TBMM'de de bulunduğunu ileri süren Emre, şöyle konuştu: "FETÖ'nün TBMM'de olmadığını düşünmek de saflık olur. Komisyon çalışmaları başladığı ilk günlerde şunu talep ettik: FETÖ mensuplarının kullandığı bazı haberleşme sistemleri var; Bylock, Eagle gibi. Meclis bu yükü taşımasın. Meclis'te FETÖ'cünün olup olmadığı bu programları kullanıp kullanmadığı tespiti önemlidir. Bu talebimiz cezaevindeki bazı isimlerle görüşmeye ileri sürüldüğü gibi yargısal alana müdahale olur bahanesiyle reddedildi. Cumhuriyet tarihinin en önemli oylamalarından birini yakın zamanda yaşayacağız. Şu sorunun cevabını AKP bize vermek durumundadır. Şayet anayasa teklifi burada görüşülüp karara bağlandıktan sonra Meclis'te FETÖ'cülerin olduğu tespit edilirse bir yandan Türkiye'nin en kritik oylaması FETÖ mensuplarının oy vermesiyle neticelenirse ortaya çıkacak vahim durumu ne tarih ne millet affeder"





"KİMSEYE YAZILI SORU GÖNDERMEYECEĞİZ"



Komisyonun CHP'li üyeleri olarak, komisyona davet edilen ancak gelmeyen kişilere yazılı soru göndermeyeceklerini bildiren Emre, "Bundan bir fayda saplanacağını düşünmüyoruz. Biz bunu doğru bulmuyoruz kimseye soru göndermeyeceğiz. Burada yaptığımız davetleri millet adına yaparız. Davete icabet etmeyenler de milletin davetine icabet etmemiş olurlar" dedi.





"MARMARİS GEZİSİNDE İSRAF YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ, KATILMAYACAĞIZ"



Komisyonun önümüzdeki hafta Marmaris'e gideceğinin anımsatılması üzerine CHP'li Emre, şu açıklamalarda bulundu: "Komisyonun Ankara'daki ziyaretine katıldık çünkü burada özel harekat direk hedef seçildi bombalar atıldı. Ayrıca Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürleri Meclis'e geldi, beyanlarda bulundu. Ayrıca İstanbul'a gidip karakol komiserlerini dinlemeyi zaman geçirmeye yönelik hamleler olarak değerlendiriyoruz. Marmaris'te orada yapacağımız gezinin amacı dışında komisyonun, 15 Temmuz'un aydınlatılmasına uzak hamleler olduğunu, komisyonun zamanının geçirilmesine yönelik ve israf yapıldığını da düşünüyoruz. Amacı dışındadır. Katılmayacağız oralara. Anlaşılan o ki yapılan müdahaleler sonunda 4 Ocak'ta bu komisyonun tamamlanmış olacak kapatmış olacaklardır, Ancak yasal olarak biz 4 Şubat'a kadar devam edebiliriz çalışmalarımıza. Bir ay daha uzatarak"





"CUMHURBAŞKANI'NIN BU KONUDA İSTEKLİ OLMASINI BEKLERDİK"



'Cumhurbaşkanı ile görüşmek için ayrıca bir talepte bulunacak mısınız?' sorusunu yanıtlayan CHP'li Zeynel Emre, şöyle konuştu: "Sayın Başkan'ın bu konuda muhakkak komisyonu kabul edip o geceye ilişkin bildiklerini anlatmasını, sorularımızı, merak edilen detayların aydınlığa kavuşturulması için kendisinin de bu konuda istekli olmasını beklerdik. Ayrıca MİT Müsteşarının dinlenmesinde AKP'li milletvekillerinin yazılı talepleri var. Bazı tutukluların dinlenmesinde AKP'li vekillerin imzası var. Bazı tutuklu isimlerle ilgili yine AKP'nin talebi var. En son biz yazılı olarak bir önerge verip oylattığımız vakit MHP'li temsilci de önergemizin kabul edilmesi için oy kullanmıştı"