Darbeci Albay'ın arabasından bu not çıktı: Hiç canlı kalmayacak, Başbakan da...

Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ve 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan darbeci askerlerle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede geçen 'Hiç canlı olmayacak belki de Başbakan da' notu dikkat çekti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda memur gözaltına alındı. O tarihten bu yana hazırlanan iddianameler yeni yeni tamamlanmaya başlandı. Tamamlanan iddianamelerden biri de Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan darbeci askerlerle ilgili iddianame. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tamamladığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianemedi bazı notlar da dikkat çekti. İddiaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında bir not bulundu. Bu notta, "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." yazıyordu. Bu not iddianamede örgütün kanlı planları ortaya çıkmıştır şeklinde yorumlandı.



Hazırlanan iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse, 330 şüpheli 3 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.



484 sayfalık iddianamede en çok dikkat çeken kısım ise Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün aracındaki not oldu.



İddianamede geçen bilgilere göre Akyüz'ün aracından bir Celcelutiye duası kitabı, bir Fetullah Gülen kitabı, bir adet Arapça yazılmış bir kitap, bir adet Kur'an, bir tane Arapça yazılı bir kağıt, bir tane Nasr duasının yazılı olduğu bir kağıt, aynı zamanda karalama ve notların bulunduğu kağıtlar ele geçirildi.



Bu notlardan birinde de "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." notunun yazılı olduğu belirlendi. Bu kağıdın arkasında da bir duanın yazılı olduğu ve sonuna da 'zaman' diye not düşüldüğü belirtildi.



İddianamede bu not, "Kısa notun yazılı olduğunun tespit edildiği ve darbeye teşebbüsün başarılı olması halinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" denildi.



Başka notlarda da bazı isimlerin yer aldığı ve bu isimlerden bazılarının üzerinin çizilmiş olduğu dikkat çekti. Bu notlar iddianamede, Akyüz'ün darbe girişimi öncesi bir toplantıya katıldığı ve bu toplantıda personel listelerinin hazırlanması, personel niteliklerinin belirlenmesi, darbe gecesi iletişimin kesilmesi için kurumların tespiti gibi ve ayrıca darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar aldığının anlaşıldığı bilgisiyle yer aldı.