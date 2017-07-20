Darbeci sanıkların taleplerine oybirliği ile ret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık darbeci askerler ile avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme, bunları oybirliğiyle reddetti

Geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, sanık darbeci askerler ile avukatlarının taleplerini dünkü duruşmada almıştı. Mağdurlar adına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, taleplerini sunmuştu. Avukat Halit Çokan, şöyle dedi:



"Toplanan kanıtlar, dinlenen tanık beyanları, iletişim kayıtları otopsi raporları, biyolojik raporlar ve kanıtlar olayın yeterince aydınlandığını ortaya koymaktadır. Tahkikat talepleri dosyayı sürüncemede bırakmak, uzatmak için yapılan taleplerdir. Bunlardan dolayı taleplerini reddine karar verilmesini istiyoruz."



Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün de, dinlenen tanıklar, bilirkişi raporu, duruşmada dinlenen bilirkişinin beyanları, Memur Sen'in katılma isteminin reddine, dava konusu olay yeterince açıklığa kavuştuğundan sanıkların kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki isteklerinin sanıklarını hukuki durumlarını değiştirecek mahiyette olmadıkları anlaşıldığından ayrı ayrı reddine ve aynı gerekçeyle gelmeyen yazı ve talimat şartlarının beklenmesinden vazgeçilmesine karar verilmesini istemişti. Tarafların isteklerini değerlendiren heyet adına kararı Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, açıkladı. Ara kararla, sanık ve avukatlarının yeni bilirkişi ataması, soruşturmanın genişletilmesi, balistik incelemelerde hangi silahların kullanılmış olduğunun tespit edilmesinden, olayı açıklayacak başkaca hususların bulunmamasından, yeteri kadar tanık dinlenmiş olmasından, yeniden adli tıp uzmanlarının, balistik uzmanların dinlenmesi talepleri oy birliğiyle reddedildi.

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