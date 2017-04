Darbecilerin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine katılan askerlerin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine katılan askerlerin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Darbecilerden biri ihanetleri başarısız olunca son olarak "Grubu kapatıyorum, mesajları silin." mesajını atmış.



"ALINMASI GEREKENLERİ DERHAL ALIN"

"AKOM KONTROL ALTINA ALINDI"



"EMNİYET MÜDÜRÜ İVEDİ TUTUKLANMASI GEREKİYOR"



"GRUBU KAPATIYORUM MESAJLARI SİLİN!"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitleler ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, toplanan kalabalığın ateşle dağıtılacağı yönünde talimatlar verdiği belirtildi. Darbenin başarısız olduğu anlaşılınca son olarak WhatsApp grubunun yöneticisi "Grubu kapatıyorum, mesajları silin." mesajını atmış. Ancak bu mesajdan sonra darbeciler son kez toplanıp yeniden saldırma kararı almışlar.İddianameye göre, darbeciler tarafından "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubundan, saat 21.26'da, "E-5 ve TEM'den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak, İstanbul içine giren trafik engellenecek ve geri çevrilecek" emri verildi. Bu emirden 2 dakika sonra aynı gruptan, "Alınması gerekenlerin derhal alınması" şeklinde talimat geldi.Darbe gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) işgal eden darbeci askerlerin bu eylemi sonrasında, saat 21.56'da yine "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubundan "AKOM kontrol altına alındı" bilgisi paylaşıldı.Girişim yaşandığında 1. Ordu Komutanı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sabaha karşı Genelkurmay Başkanlığına vekaleten getirilen Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da darbecilerin hedefinde yer aldı. FETÖ üyesi askerler, "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubunda, saat 22.05 itibarıyla "1. Ordu komutanı su¨rekli Kuleli Komutanını arıyor, 1. Ordu Komutanı hemen alınmalı" talimatını verdi.Teşebbüsün gerçekleştiği gece, FETÖ mensuplarını darbe girişiminden dönmeye çağıran İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ilgili de "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubundan saat 22.32'de, "İstanbul Emniyet Müdürü Boğaz Köprüsü'ne geliyor, ivedi tutuklanması gerekiyor" emri geldi.Aynı WhatsApp grubunda, saat 22.54'te, "AKP İl Teşkilatı yolda, geçirmeyin, ateş serbest", saat 23.44'te ise "İstanbul Moda Deniz Klübüne Müdahale lazım, generaller var, derdest edilecek" talimatı verildi.Darbecilerin saat saat attıkları mesajlar şöyle:Saat 00.20:"Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edilecek"Saat 01.39:"Emri iletiyorum, (ateşle toplananlara karşılık verilecek), ateş açılan topluluk dağılıyor."Saat 02.40:"Tekrar emri iletiyorum, toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak."Saat 03.02:"İMKB'de tekrar kontrol sağlandı, halk dağıtıldı"Saat 03.19:"İstanbul'da 2. köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?"Saat 03.47:"Uçaklar yaramış Taksim'e, şu an sakinmiş, aynısını 2. köprüye yapabilir miyiz, uçaklar moral için önemli, hava aydınlanınca hava desteği arttırabilir mi?"Saat 04.00:"17 kişi CNN'e takviye için helikopterle kalkmak üzereyiz, bizim Valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş."Saat 05.28: "Öldürülen general var mı? Habertürk'te 'darbeci bir general öldürüldü' diyor. 1'inci köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var, bir TOMA vuruldu, 66'ya polis girdi, çatışıyoruz, halkı boşaltıyorlar."Saat 05.37:"Ankara nasıl, herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın, Mehmet Türk tedbir al abi, can kaybetmeyin, çatışıyoruz, ölü polis var, Ankara'dan teyit ettim, teslim olun."Saat 05.47:"Murat faaliyet iptal mi? İptal komutanım, bir an önce yukarılardan asimetrik bir şeyler yapılmalı, yoksa aşağıda problem büyüyebilir, ayrılıyoruz. Hangi faaliyet, tümü mü? Evet, ayrılın komutanım, yani, evet komutanım faaliyet iptal. Nereye ayrılalım, kaçalım mı? Komutanım hayatta kalın tercih sizin, biz karar vermedik henüz ama lokasyonundan ayrıldık."Saat 05.53:"Grubu kapatıyorum, mesajları silin."Bu mesaja rağmen darbeciler WhatsApp yazışmalarına devam etti.Darbeciler oluşturdukları WhatsApp grubundan son mesajlarını 16 Temmuz sabahı 06.35'te attı. Gruptan, saat 06.35'te, "Tiran yurt dışına kaçtı, herkes devam edecek, tüm dostların iş başında olmaları gerekiyor, acilen herkese duyurun, TV'ler sizi etkilemesin." şeklinde paylaşımda bulunuldu.İddianamede, "Bu son paylaşımdan da anlaşılacağı gibi saat 05.37'de 'Yurtta Sulh' WhatsApp grubundan 'Teslim olunun çağrısında bulunmasına rağmen, bu çağrıdan sonra darbecilerin son bir değerlendirme toplantısı yaptığı ve o toplantı sonunda yeniden saldırma kararı aldıkları ve bu karar üzerine saat 06.35'te 'Yurtta Sulh' WhatsApp grubundan bu son mesajı yazdıkları anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.