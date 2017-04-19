Darbecilerin Whatsapp yazışmaları iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin iddianame tamamlandı. Darbecilerin kurduğu ve darbe gecesi haberleştikleri 'Türkiyem' adlı Whatsapp grubundaki yazışmalar iddianameye girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Derda Gökmen tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere yönelik düzenlenen iddianamede 216'sı tutuklu 268 şüpheli yer aldı. Olaylarda 16 kişinin şehit edildiği ve 300 kişinin müşteki olarak yer aldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin çoğunluğu Ankara ilinde konuşlu 4. Kolordu Komutanlığı ve bünyesinde oluşturulan Komutanlıklarda görev yaptıkları, Ankara'nın çeşitli noktalarını kontrol altına almak, birçok noktada yolu trafiğe kapatmak ve bu şekilde darbeye karşı geliştirilecek tepki ve direniş çabalarını önleme görevini üstlendikleri belirtildi. İddianamede, 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından atanan sözde yeni 4. Kolordu Komutanı Osman Ünlü ve sözde yeni 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı firari şüpheli Ali Kalyoncu ile oradaki diğer darbecilere destek olma görevinin verildiği anlatıldı.





ÇOK SAYIDA SİVİL VATANDAŞ VE POLİSİ ŞEHİT ETTİLER



İddianamede, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 65 araç ile Ankara'nın çeşitli kavşak ve noktalarına gidildiği, şüphelilerin, Mamak'ta, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi ve civarında, Kızılay'da, Gençlik Caddesinde, Cumhurbaşkanı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı civarında, Genelkurmay Kavşağı ve yakınlarında çok sayıda sivil vatandaş ve polisin şehit edilmesi, yüzlerce kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesi, yaralanması, kamu/özel kişi ve kurumlara ait bina, eşya ve araçlara milyonlarca liralık zarar verilmesi gibi suçları işledikleri yer aldı





HİÇBİR VATANDAŞIN ZPT VEYA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKMASINA İZİN VERİLMEYECEK



İddianamede, dosyanın şüphelilerinden Ertuğrul Terzi tarafından kurulan 'Türkiyem' adlı Whatsapp grubunun 15 Temmuz akşamı 18.54 itibariyle kurularak aktif bir şekilde iletişim ve irtibata geçildiği belirtildi. Grupta, Ertuğrul Terzi, Ali Kalyoncu, Ercan Türkben, Yusuf Bayazıt, Savaş Kabaklı, Nuri Büyükyazıcı ve Ejder Yıldırım'ın bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin grup üzerinden sık sık konum gönderdikleri kaydedildi. Şüphelilerin birbirleriyle yaptıkları Whatsapp yazışmalarında 23.54'de Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tank gönderilmesinin istenildiği, firari olan darbecilerden Ali Kalyoncu'nun saat 00.42'de “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecekö talimatını verdiği görüldü. Kalyoncu'nun, saat 00.54'de “Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direk müdahale edin indirinö talimatı verdiği ortaya çıktı.





ÇEŞİTLİ KROKİLER VE GÖREV YAZILARI DA İDDİANAMEDE YER ALDI



İddianamede, şüpheli Ejder Yıldırım'ın, gerek telefon bağlantısı ile ve gerekse 'Türkiyem' adlı Whatsapp grubuna attığı mesajlar ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne hava saldırısı gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtilerek, "Şüpheli Ejder Yıldırım'ın talebi sonrasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, saat 01.00 sıralarında F-16 saldırısının gerçekleştirildiği, dosya şüphelilerinden Savaş Kabaklı, Ercan Türkben ve Ali Kalyoncu'nun da hava saldırısının gerçekleştirilmesini sağlayan şahıslardan olduğunun anlaşılması karşısında, adı geçen şüphelilerin darbe olayını önceden bildikleri ve yapılan planlama / iş bölümü gereğince olay günü kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri yönünde kanaate ulaşıldığı anlaşılmıştır" denildi. İddianamede ayrıca darbecilerden ele geçirilen çeşitli krokiler ve görevlendirme yapılan yazılar da yer aldı.



İddianame mahkemece kabul edilirse şüpheliler, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs', 'TBMM Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs', 'Askeri Komutanlıkların Gaspı', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Kasten öldürme' suçlamalarıyla değişen yıllarda hapis cezası ile yargılanacaklar.