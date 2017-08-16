Darbenin firari sanığı yakalandı!

Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki pilotları yönlendiren ve 13 aydan bu yana firari olan eski pilot yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı.
Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanarak gece boyunca Ankara'da TBMM ve çeşitli yerleri bombalayan pilotları yönlendiren 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli eski pilot yarbay Özcan Karacan, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde dün gözaltına alındı. Ankara'da kurulan özel bir ekip tarafından takip edilen Özcan Karacan'ın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonla yakalandığı kaydedildi.
TANINMAMAK İÇİN SAÇINI UZATMIŞ
Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet bulunan Karacan'ın, tanınmamak için saçını uzattığı, top sakal ve bıyık bıraktığı belirtildi. Kot pantolon ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı bulunan ve 'İstanbul' yazan tişört giyen Özcan Karacan, bugün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Uncalı Sağlık Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Karacan, Ankara'ypa gönderilerek, devam eden Kara Havacılık Davası'nda hakim karşısına çıkarılacak.
TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede Özcan Karacan'ın pilotlara verdiği talimatın ses kaydı bulunuyor. 15 Temmuz günü saat 23.19'da başlayan telsiz konuşmaları şöyle:
Özcan KARACAN: ...
İlkay ATEŞ: Efendim komutanım
Özcan KARACAN: (..) yolunda nerden
İlkay ATEŞ: Devam ediyoruz şu an (..) üstündeyim
Özcan KARACAN: Bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır (..) birini çağır
İlkay ATEŞ: Silahlar çalışmıyor nerde kobra var
Özcan KARACAN: MİT’in üstünde var onu çağır
İlkay ATEŞ: Nerde araç nerde, onu nereden bulacağız
Rafet KALAYCI: Kalaycı MİT’in üzerindeyim
Oğuz YALÇIN: Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetler'e doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun
Ortam sesi: Vurulsun
Oğuz YALÇIN: Vurulsun, vurulsun
Rafet KALAYCI: Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya
Özcan KARACAN: (..) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (..)
Rafet KALAYCI: Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya
İlkay ATEŞ: Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetler'e doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et.
Rafet KALAYCI: Nero (..)
İlkay ATEŞ: Sen MİT’e devam et
Rafet KALAYCI: MİT’e devam ediyoruz.
İlkay ATEŞ: Ali sen Konya yoluna gel
Darbe girişimi sırasında Ankara'daki pilotları yönlendiren eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı
Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki pilotları yönlendiren ve 13 aydan bu yana firari olan eski pilot yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı.