Darbeyi 54 saatte planlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan askerlere yönelik ilk iddianamenin ayrıntılarında 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağına ait ayrıntılar var. Ne zaman nerede planlandı? Toplantıya kimler katıldı? Toplantı kaç saat sürdü? Darbeciler ne zaman harekete geçecekti, ne zaman geçti? Her bir darbeciye kaç mermi dağıtıldı? İşte dakika dakika İstanbul'daki 15 Temmuz Darbesi...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimininde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye giden 28'i rütbeli 34'i er olmak üzere 62 asker hakkında yürütülen darbe soruşturması tamamlandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan 189 sayfalık iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede yer alan şüphelilerden 1 yüzbaşı, 3 Üstteğmen, 4 Astsubay ve 20 Uzman Çavuş'un tutuklu olduğu, 34 erin ise tutuksuz olduğu belirtildi.



SABİHA GÖKÇEN'İN ÖNEMİ...



İddianamede şüphelilerin darbe girişimi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmeye kalkıştıkları kaydedildi. İddianamede 8 zırhlı araçla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın neden ele geçirilmek istenmesiyle ilgili ise, hava ulaşım hareketlerinin buradan kontrol edilmesi, devlet büyüklerinin burayı kullanacakları ihtimalinin düşünüldüğü değerlendirilmesi yapıldı.





"DARBE TOPLANTISI 12 TEMMUZ SAAT 19.00 DA BAŞLADI..54 SAAT SÜRDÜ"



İddianamede İstanbul'daki darbe girişiminin ne zaman ve nerede planlandığı anlatıldı. Buna göre 12 Temmuz saat 19.00'da General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda başlayan toplantının 14 Temmuz saat 01.30'a kadar sürdüğü kaydedildi.





BAŞKA İLLERDEN GELEN KOMUTANLAR DA KATILDI



Toplantıya başka illerden gelen rütbeli askerlerin de aralarında olduğu Ordu komutanları, Garnizon Komutanları, Alay Komutanları ve Okul Komutanlarının katıldığı belirtildi. Darbeci askerlerin toplantıda 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin bir dizi kararlar aldığı belirtildi. Buna göre, "Yurta Sulh" isimli wathsapp grubu oluşturdukları, Sabiha Gökçen Havalimanı, Boğaz Köprülerinin girişleri, Emniyet Müdürlüğü ile Çevikkuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Türk Telekom binası, Fenerbahçe Orduevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı kamu kurumlarının emniyet altına alınması, buralara tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmatlı personel gönderilmesi kararı alındığı kaydedildi.





100'ER TÜFEK, 250 ŞERİT MAKİNELİ TÜFEK, 1000 UÇAKSAVAR MERMİSİ..



Ayrıca darbeye katılan askerlerin her birine 100'er tüfek mermisi, 250 şerit halinde makineli tüfek mermisi, bin uçaksavar mermisi verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Bu toplantıya katılanların görüntülerinin de daha sonra yapılan incelemerde ele geçirlidiği belirtildi.





DARBE SAATİ ÖNE ÇEKİLDİ



İddianamede şüpheli ve tanık ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, darbenin gece saat 03.00'de yapılmasının kararlaştırıldığı ancak bilgi sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği anlatıldı.





FETÖ'NÜN DİĞER EYLEMLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ



İddianamede FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki yapılanması ve işledikleri eylemlere de yer verildi. İşledikleri eylemler arasında, Hrant Dink'in öldürülmesi, Tahşiye soruşturması, Selam Tevhid soruşturması, 17- 25 Aralık soruşturması ve MİT TIR'larının durdurulması soruşturması gösterildi.





62 ASKER HAKKINDA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRLMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



İddianamede 28'i rütbeli 62 asker hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmayı engellemeye ve ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.