'Dayak'la gündeme gelen üniversiteli kızlar, olayı anlattı

Trabzon'da üniversiteli kızların evlerine çağırdıkları kızları dövüp, görüntüleri de sosyal medyadan yayınlamaları çok konuşulmuştu. Dayak atan kızlar konu ile ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da üniversiteli kızların sosyal medyaya yansıyan kavgaları çok konuşulmuştu. Evlerine çağırdıkları kızları döven Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. o gece yaşananları anlattı.Üniversite öğrencisi Hasibe H., olayın Kübra T.'nin Twitter'dan attığı bir mesajla başladığını söyledi. Hasibe H., daha sonra mesajı ev arkadaşı Mihriban Y.'ye gösterdiğini ve bunun üzerine de ikili arasında Twitter üzerinden atışmanın yaşandığını anlattı. Kübra T.'nin kendilerine yönelik hakaretlerde bulunduğunu belirten Hasibe H., sonra da ev adreslerini istediğini söyledi. Kendilerinin de evin adresini verdiklerini söyleyen Hasibe H., 3 kızın evlerine geldiğini ve 2'sinin kendilerine saldırdığını açıkladı. Onları etkisiz hale getirdiklerini anlatan kızlar, aralarında video muhabbetinin de geçtiğini o yüzden de olayı videoya da kaydedip yayınladıklarını söyledi.19 yaşındaki Mihriban Y., ise sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik yapılan onur kırıcı hakaretler ve eve gelerek kendilerini dövmeye çalışmalarının ağırına gittiğini söyledi. Özür diletip videoyu sosyal medyada paylaşacaklarını anlatan Mihriban Y., olayın videosunu da kızgınlıkla paylaştığını ve iki dakika sonra da sildiğini belirtti.Üç kız tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, evlerine gelip kendilerine saldırmaya çalışan iki kız hakkında da şikayetçi oldu.