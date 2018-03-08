'Dayak yiyen kadın şükretmeli' demişti, soruşturma başlatıldı

"Kocasından dayak yiyen kadınlar şükretmeli" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Kadınların dövülmesine yönelik açıklamalarda bulunan Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



ERDOĞAN, BOZDAĞ'A TALİMAT VERDİ



Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.



Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.



AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI



Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Kadın ve erkeğin asansöre binmesi halvet şartlarını oluşturur", "Battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri uyandırmamalı" ve "Erkek kadını dövebilir, kadın şükretmeli" gibi çıkışları gündemde geniş yer tutmuştu.