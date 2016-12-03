DBP'li 3 belediyeye polis operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova,Çukurca ve Şemdinli belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yüksekova'nın belediye başkan vekili Adile Kozay gözaltına alındı

Bugün sabah Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı. Bu sabah Yüksekova'nın DBP'li Belediye Başkan Vekili Adile Kozay'ın evine giden polisler, Kozay'ı gözaltına aldı. Öte yandan Kozay'ın evinde ve belediyede de arama yapıldı. Yüksekova'nın belediye eş başkanı Ruken Yetişkin 15 Ekim 2015 yılında görevden uzaklaştırılmış yerine vekaleten Kozay seçilmişti.



ÇUKURCA BELEDİYESİNE OPERASYON



Bu arada polis Çukurca belediyesine yönelik de operasyon başlattı. Belediyenin DBP'li Eş Başkanları Servet Tunç ve Hilal Duman'ın gözaltına alınıp alınmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Ancak polisin belediyede arama yaptığı öğrenildi.



ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ'NDE ARAMA



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Şemdinli İlçesi Belediyesi'ne de operasyon yapıldı. Alınan geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasındaki aramalar sürerken, Belediye Eş Başkanı Seferi Yılmaz, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Diğer Eş Başkan Nahide Yıldız ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.