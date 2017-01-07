DEAŞ, Azez'e bomba yüklü araçla saldırdı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 60 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne de 20 yaralının getirildiği bilgisi verildi.



Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.



DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.



20 YARALI GELDİ



Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi.