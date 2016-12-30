DEAŞ hedeflerini Rusya da vurmaya başladı

El Bab'taki operasyonla ilgili açıklama yapan TSK, Rus uçaklarının da DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili TSK açıklama yaptı. Operasyonun 129. gününde 1 askerin şehit olduğunun belirtildiği açıklamada, 5 askerin de yaralandığı duyruldu. TSK'nın açıklamasında 26 DEAŞ'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.



Öte yandan Rusya uçakları tarafından da El Bab'taki DEAŞ hedeflerinin vurulduğu açıklandı. Bu operasyonda da 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtlarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ hedefi imha edilmiş, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 31 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 423 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda DEAŞ'ın Al Azrak güneyindeki unsurlarımıza yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olmuş, 5 kahraman personelimiz ise yaralanmıştır. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır."