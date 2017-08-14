DEAŞ'lı terörist emniyette polise saldırdı: 1 şehit

İstanbul'da 'canlı bomba' olduğu şüphesi ile gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu ağır yaraladı. DEAŞ'lı terörist, saldırının ardından öldürüldü. Yaralanan polis memuru Sinan Acar hastanede şehit oldu

Polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde "Canlı bomba" olduğu değerlendirilen DEAŞ’lı bir teröristin saldırısına uğradı.



Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Adı açıklanmayan DEAŞ’lı terörist ise olay yerinde vurularak öldürüldü.



Canlı bomba şüphesi ile gözaltına alınan teröristin bıçağı emniyetin içine nasıl soktuğu, gözaltına alınmadan önce üzerinin yeterince aranıp aranmadığı ise şimdilik soru işareti olarak duruyor.









OPERASYON BAŞLATILDI



Olayın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Aksaray’da bazı adreslere operasyonlar düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda Irak, İran ve Suriye uyruklu 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.