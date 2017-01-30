DEAŞ'lı teröristler jetlerle vuruldu: 20 ölü

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 209 hedef, karadan ve havadan Türk ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edilirken 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 160 günden bu yana devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 184 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla, 25 hedef ise Türkiye ve koalisyon ülkelerine savaş uçaklarıyla vuruldu. Gün içerisinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 184 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 20 bina, 1 mühimmat deposu ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekatı sonucunda, DEAŞ mensuplarınca kullanılan silah monteli 1 araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 20 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 76 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 507 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."