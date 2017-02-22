DEAŞ tünelleri görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde ilerleyişini sürdürüyor

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.



Harekatın 183'üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ hedefleri imha ediliyor. ÖSO birlikleri, Bab ilçesi Kef kavşağında bir araya gelerek, karadan DEAŞ hedeflerine silah ve doçkalarla saldırı düzenliyor.



Gün içinde mayın ve tuzaklarla dolu olduğu düşünülen binalara temkinli yaklaşan birlikler, girdikleri binayı inceleyerek çevresinde güvenliği sağlıyor. ÖSO birlikleri, ilçe merkezindeki mayın ve patlayıcı tuzaklara rağmen güvenliği üst safhaya çıkarmak için büyük bir mücadele veriyor.



"DEAŞ tünellere mayın ve patlayıcı yerleştirmiş"



ÖSO saha komutanı Ahmed eş-Şahabi yaptığı açıklamada, Bab'da sivillerin zarar görmemesi için kontrollü bir şekilde ilerlediklerini dile getirdi.



Terör örgütüne ait tünellerin de kontrollü ilerlemedeki esas etkenlerden biri olduğuna dikkati çeken Şahabi, "Bab ilçe merkezinde ve çevresinde terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda yer altı tüneli mevcut. Bundan dolayı ilçede kademeli bir şekilde ilerleme sağlıyoruz. Terör örgütü DEAŞ, tünellere mayın ve patlayıcı yerleştirmiş." dedi.



Şahabi, ilçenin batı ve güneybatı kesimlerinin büyük bir bölümünün ÖSO birliklerinin kontrolünde olduğunu, ilçe merkezinin girişindeki Kef kavşağı, buğday siloları ile bölgesi, Tadif kavşağı ve Usame Camii çevresinin de muhalif güçlerde olduğunu kaydetti.



"DEAŞ sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor''



Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı tünellerden dolayı zorluklar yaşandığını belirten Şahabi, şunları söyledi:



''Kontrolünü sağladığımız yerlerde DEAŞ unsurları daha önce kazdıkları tünellerden çıkarak bize saldırıyor. İlçede sivillerin arasında, her sokak başı ve caddede DEAŞ'a ait bir hazır bombalı araç var. Allah'a şükür bunların da üstesinden geliyoruz. Sivillerin zarar görmemeleri için bölgeden ayrılmasını istiyoruz. DEAŞ, ilçede sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.''



"Bab'da DEAŞ'a ait raylı tüneller var"



İlçe merkezi ve çevresindeki belde ile köyler arasında terör örgütünün sıklıkla kullandığı yer altı tünellerinin bulunduğunu hatırlatan Şahabi, ''Bab'dan Tadif'e, Bab'dan Bizaa'ya Bab'dan Kabasin beldesine kadar örgütün yer altı tünelleri mevcut. Terör örgütü DEAŞ, eski sulama kanallarını genişleterek tünellere çevirdi, şimdi de bu tünelleri kullanıyorlar. DEAŞ bu kanallardan araç ve motosikletlerle hareket ediyor.'' ifadelerini kullandı.



Terör örgütünün hava saldırılarından korunmak için yer altında yollar inşa ettiğine değinen Şahabi, şöyle devam etti:



"DEAŞ, rejimin kullanmadığı tren raylarını sökerek Bab'daki tünellerde kullanıyor. Örgüt, mühimmatlarını bu raylar üzerinden taşıyarak istediği yere götürüyor. DEAŞ'ın irili ufaklı çok sayıda tüneli mevcut. DEAŞ aynı zamanda tutukladığı sivillerle bu tünelleri kazdı. Bizzat kendisi kazmadı. Daha sonra terör örgütü DEAŞ, tünellerin yerleri bilinmesin diye kazanları infaz ediyor. DEAŞ, genellikle sigara içtiği gerekçesiyle bir iki aylığına tutukladığı sivillerle bu tünelleri kazdı.''



AA Bab'daki DEAŞ tünellerine girdi



Öte yandan Halep'in Bab ilçesinde yoğun çatışmaların yaşandığı ilçe merkezinde olayları takip eden AA ekibi, Bizaa köyü ve Kabasin beldesi ile bağlantılı tünelleri görüntüledi.



ÖSO'nun saha komutanlarından Ebu Cafer, söz konusu tünelin DEAŞ'ın sivillere kazdırdığı tünellerden biri olduğunu ve örgüt tarafından içerisine patlayıcı tuzaklandığını aktardı.



Tünellerin şehir merkezine yakın yerde olduğunu vurgulayan Cafer, "Örgüt saklanmak ve bir yerden başka bir yere geçmek için bu tünelleri yapmış. Şehir merkezi içinde hareket edemeyen örgüt, bu tüneller vasıtasıyla hareket ediyor. Bu tünelin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi gerekiyor. Tahminlerimize göre tünellerin uzunluğu 200 metredir. Gerçek uzunluğunu bilmiyoruz. Tünellerin içerisinde su olduğu için yürüyemiyoruz. Hazırlıklarımızı yaparak bu tünelleri temizleyeceğiz.'' dedi.