Dedektif gibi iz sürüp, çalınan köpeğini buldu

ANTALYA'da tenis kulübü işletmecisi Tuğba Okul, çalınan 5.5 aylık Rottweiler cinsi köpeğini dedektif gibi iz sürüp buldu. Tuğba Okul ile köpeğinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki T&T Tenis Kulübü'nde, 24 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Tenis kulübü işletmecisi Tuğba Okul, Arya adlı Rottweiler cinsi 5.5 aylık köpeğini tasmasından çıkarıp kulübe ait etrafı tellerle örülü bahçeye saldı. Bir süre sonra köpeğinin kaybolduğunu fark eden Tuğba Okul, aramaya başladı. Tesisin güvenlik görevlisi başta olmak üzere birçok kişiyle görüşen Tuğba Ünal, köpeğinin çalındığını öğrendi.



Köpeğini üzerinde mavi tişört bulunan, siyah pantolonlu bir erkeğin, boynuna pantolon kemeri takarak götürdüğünün söylendiğini belirten Tuğba Okul, "Ben de bu eşkal doğrultusunda aramaya başladım. Görgü tanıklarının ifadeleri ile Doğu Garajı tarafına gittiğini öğrendik. Aynı gece polis merkezine giderek ifademizi verdik. Ertesi gün sosyal medya ve duyarlı insanlar sayesinde Arya'nın 100'üncü Yıl tarafında görüldüğü söylendi" dedi.



Belirtilen adresteki büfecilerle görüştüğünü anlatan Tuğba Okul, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gazi Lisesi önündeki bir büfenin güvenlik kamerasında Arya'nın çalındığı gece saat 01.00 sıralarında hırsız köpekle birlikte görülüyor. Ertesi gün yine Arya'nın Gazi Lisesi civarında görüldüğünü öğrendim. Dün bunun üzerine her yere broşür astık. Çiğköfte satan bir esnaf arkadaşımız, Arya'yı sahiplenmiş. Daha doğrusu Arya onun yanına gitmiş. Hatta beni en çok duygulandıran kısım, büfe sahibinin 3-4 aylık bebeklerine sahip çıkmış. Bebeği sevmek isteyenlere bile koruyuculuk yapmış. O esnaf astığımız el ilanlarından bizi aradı. Görüşme anımız benim de haberim olmadan kameraya yansımış. Mutlu sona kavuştuk."



'ARYA'YI BULDUM, ŞİMDİ SENİ BULACAĞIM'



Dedektif gibi iz sürmesinin ardından Arya'ya ulaştığını sözlerine ekleyen Tuğba Okul, şöyle devam etti:



"Eğer iz sürmeseydik bulamayacaktık. Evet, bu işin polis ayağı da var ama maalesef resmi aşamalarda bu süreç biraz uzun sürüyor. En başta sosyal medyanın gücü ve hayvansever arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim beden gücüm, zihin gücüm vardı ama onların sayesinde oldu. Kavuşma anını anlatamam. Çünkü, bir insanın sevdiğini kaybetmesi, nerede, ne yaptığını bilmemesi, çok kötü bir duygu. Buluşma anını anlatacak kelime yok. O gerçekten hissedilen bir şey, tarifi yok. Arya'nın çalan kişiden kaçmış olabileceğini de düşünüyorum. Akıllı bir köpek. Ama sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı ifşa olması nedeniyle başının belaya girmemesi için de bırakmış da olabilir. Buradan ona sesleniyorum. Önce Arya'yı buldum, şimdi seni bulacağım."

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