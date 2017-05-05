Dedesinin son günleri olduğunu öğrenince...

Balıkesir'de Temmuz ayında evliliği hazırlanan 31 yaşındaki Merve Yatman, sağlık durumu ağırlaşan 94 yaşındaki dedesi Recep Yatman'ı son arzusunu yerine getirmek için hastane bahçesinde temsili nikah töreni düzenledi. Tüm aile mensuplarının katıldığı temsili nikah töreninde torununa bilezik takan Recep Yatman, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yatman Ailesi gözyaşları arasında aile büyüğünü toprağa verdi.



Balıkesir'de uzun yıllar bakkallık yaptıktan sonra emekli olan Recep Yatman, torunu Merve Yatman'ın 32 yaşındaki Hakan Baytar ile 6 ay önce yaptığı nişan töreninde, yaşının bir hayli ilerlediğini belirterek, kısa sürede nikah ve düğün yapmalarını istedi. Özel bir şirkette işletmeci olan Hakan Baytar ile özel bir şirkette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olan Merve Yatman, önümüzdeki Temmuz ayında nikah ve düğün yapmak üzere hazırlıklara başladı.



DOKTORLAR UYARDI

HASTANE BAHÇESİ SÜSLENDİ

AİLE DOSTLARI NİKAH MEMURU OLDU



TORUNUNU GELİNLİKLE GÖRDÜKTEN 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ



GELİNLİK GİYİP SEVİNDİRDİ, SİYAH GİYEREK KARA TOPRAĞA UĞURLADI

Ancak Recep Yatman, geçen hafta aniden rahatsızlandı. Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Yatman'ın doktorlar fazla ömrü kalmadığını, 3-4 gün içinde yaşamını yitirebileceğini aile bireylerine söyledi. Kötü haberi telefon ile alan Merve Yatman İstanbul'da çalıştığı özel şirketin yöneticilerinden izin alıp Balıkesir'e dedesini ziyarete geldi.Dede Yatman, torununun mürüvetini görmek istediğini yineleyince genç kız, ailesine senaryo bir düğün ve nikah hazırlama önerisinde bulundu. Bu konuda tüm aile bireylerinden ve hastane yetkililerinden onay alan Merve Yatman, dedesinin mutlu olması için nikah gününü erkene aldığını söyleyerek hastane bahçesinde temsili nikah töreni düzenledi.Geçen 30 Nisan'da Recep Yatman'ın çocukları Mehmet Yatman, İsmail Yatman ve Fatma Şapaz; torunları, İlhan Şapaz, Korhan Şapaz, Melih Yatman, Decep Yatman, Hande Yatman ve Zeynep Yatman, damat tarafının aile bireyleri, Yatman ailesinin yakınları ile hastane de tedavi gören bazı hastalar senaryo düğüne katıldı.Tören için Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinin bir bölümü süslendi. Aile dostu Nedim Isparta temsili nikah memuru, yakın dostlardan 2 kişi de nikah şahidi oldu. Tekerlekli sandalye ve yanındaki oksijen tüpü ile tören alanına gelen Recep Yatman çok mutlu oldu çevresindekilere espriler yaptı. Torununa bilezik takarken, "Burada çok el var, yanlış ele takmayalım" diyerek düğüne katılanları güldürdü. Merve Yatman, dedesinin elinden temsili evlilik cüzdanını aldı. Kestiği düğün pastasından yedirdi.Torunu gelinlikle görüp, elinden düğün pastasını yiyerek moral bulan Yatman'ın sağlık durumu iyiye giderken geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında yaşamını yitirmesi, yakınlarını yasa boğdu. Yayman, dün ikindide Zağnospaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Başçesme Mezarlığı'nda toprağa verildi.Üç gün önce beyaz gelinlikler içinde mutlu etmeye çalıştığı dedesini, siyah giyinerek son yolculuğuna uğurlayan Merve Yatman, şunları söyledi:"Dedem 94 yaşında ve güzel bir aileye sahip biriydi. Biz de onun gibi birine. Son 3-4 aylık dönemde rahatsızlıkları başladı. Nişanımda da iyi değildi. Ancak, son bir haftalık dönemde anladık ki işler iyiye gitmiyor. Doktorlar çok zamanı olmadığını söyledi. Ben ilk torunu olduğu için nikahımı ve düğünümü görmek istedi. En büyük isteği buydu. Durumu anlattığımda, başta kayınvalidem olmak üzere aile bireyleri hastanede nikah yapmamızı önerdi, dedemin beni gelinlikle görmesini istedi. Zaten bütün ailem bunu içinden geçirmiş. Gelinlik giymiş olarak, dedemle birarada olduğum bir fotoğrafım olsun istedim. Dedeme, bize lojman verecekleri için nikahı öne almak zorunda kaldığımızı söyledik. Nikahımıza en mutlu günümüze şahit olmasını istedik. Nişanlım ve ailesi de bizi destekledi. Allah'tan ümit kesilmez belki gerçek nikahımıza da tanık olur diyordum, ancak acı haberle yıkıldık. Hem hüzünlü hem mutluyum. Mekanı cennet olsun. Çok kibardı, çok neşeliydi. İnşallah cennette kavuşacağız."Damat adayı Hakan Baytar da nişanlısına destek olmaya çalışıp, Recep Yatman'ın herkesi mutlu etmeye çalışan, tanıdığı mükemmel insanlardan biri oduğunu belirtip, "Mekanı cennet olsun" diye konuştu.Recep Yatman'ın oğlu Mehmet Yatman, "Babam, en büyük torununun düğününü görmek istedi. Biz de gönlü rahat olsun diye hastanede tören düzenledik. O gün çok mutlu olmuştu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.