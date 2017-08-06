Deforme olan ceset 8 saat sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılabildi

KADIKÖY'de ağır kokulardan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine girilen evde Mehmet Göksal'ın günlerce beklediği için deforme olan cesediyle karşılaşıldı. Ölümü şüpheli bulunan Göksal'ın cesedi 8 saat sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılabildi

Kadıköy'de yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Göksal evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Yurttaş Sokak'taki bulunan apartmanda yaşayanlar 54 yaşındaki Mehmet Göksal'ın yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumu Göksal'ın yakınlarına bildirdi. Saat 11.00 sıralarında polis ile birlikte eve gelen yakınları, çilingir yardımıyla girdikleri evde Göksal'ın banyodaki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Göksal'ın ölümü şüpheli bulunarak, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasına karar verildi.





EN SON 10 GÜN ÖNCE GÖRÜLMÜŞ



Komşuları tarafından en son 10 gün önce görüldüğü belirlenen Göksal'ın uzun süre beklediği için deforme olan cesedi için 15.00 sıralarında görevli polis memurları, Büyükşehir Cenaze İşleri Müdürlüğü'nü arayarak cenaze nakil aracı, Kadıköy Belediyesi'nden ise cenazenin, araca konması için personel istedi. Kadıköy Belediyesi'nden adli vaka olduğu için birşey yapamayacakları cevabını alan polis ekipleri, bu sefer itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de deforme olan cesedi kaldırmak için gerekli olan özel kıyafetlerinin olmadığı gerekçesiyle cenazeyi kaldırmadı. Göksal'ın yakınları ve bazı mahalle sakinleri cenazenin olduğu daireden gelen ağır kokular nedeniyle maske takmak zorunda kaldı. Cenazenin uzun süre kaldırılmaması üzerine vatandaşlar saat 21.00 sıralarında İstanbul Valiliği'ne durumu bildirdi. İstanbul Valiliği tarafından gerekli mercilere talimat verilerek işlemin hızlandırılması istendi.





CENAZE YAKINININ İTFAİYEYE TEPKİSİ



Mehmet Göksal'ın amcasının oğlu Erhan Göksal itfaiye ekiplerine "Bravo. İstanbul'un göbeğinde çok iyi hizmet veriyorsunuz. Cesedimiz yerlerde sürünsün, siz de gelmeyin. Ben vergi ödüyorum. Hizmetimi istiyorum. Kimseden birşey istemiyorum. Bak cenazem yerlerde 10 saattir" diyerek tepki gösterdi. Polisin araya girmesinin ardından Göksal sakinleşti.





İTFAİYE GAZ MASKESİ TAKARAK CESEDİ ÇIKARTABİLDİ



İtfaiye ekipleri cesedin kaldırılmadan önce olay yerinini ilaçlanması gerektiğini bildirmesi üzerine Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri Kadıköy Belediyesi ekiplerinden tedarik ettikleri özel kıyafetleri giyerek ve gaz maskesi takarak eve girdi.





8 SAAT SONRA KALDIRILABİLDİ



Göksal'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından ceset torbasına konularak merdivenlerden indirildi. Cenaze aracına konulan Göksal'ın cesedi 8 saat sonra saat 23.00'da kaldırılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göksal'ın ölüm nedeni ve cesedin evde ne kadar beklediği otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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