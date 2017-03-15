Değerli Madenleri Alan Tarama Cihazları ile Bulabilirsiniz

Define aramada ve bazen su kaynağı, mağara gibi doğal oluşumları tespit etmede tercih edilen alan tarama cihazlarının teknolojisi, bulunabilecek kimyasal elementlerin çeşitlenmesi ile birlikte gelişmiştir. Bununla birlikte çeşitli frekanslarda arama yapabilen, çeşitli kimyasallara göre tasarlanmış düzeneklere sahip alan tarama cihazları üretilmiştir. Bu nedenle cihaz seçiminde cihazın bulabildiği materyal çeşitliliği ve arama mesafesi önemli bir yere sahiptir.

Alan tarama dedektörlerinin en sık kullanıldığı ihtiyaçlardan biri değerli maden tespitidir. Altın, gümüş, bronz, bakır, alüminyum, kurşun, demir gibi madenleri cihaz için belirlenmiş mesafe ve frekans aralıklarında tarayan dedektörler, çubuklar ve alıcı antenler yardımıyla hedefe ulaşmada kusursuz yol izleyebilmektedir. Ayrıca doğadaki değerli madenleri bulabilen birçok alan tarama cihazı, yer altındaki boşlukları, su kaynaklarını tespit etmede de etkili olabilmektedir.

Alan tarama cihazı nasıl çalışıyor?

Alan tarama cihazı ile değerli maden aramadan önce ilk olarak hedefi tespit etmek gerekir. Hedefin tespiti doğru olduğunda, cihaz hedefin derinliğini ve büyüklüğünü doğru tayin edebilmektedir. Cihazın çubukları, bulduğu madene göre şekil alır ve net mesafeyi kumandasında yer alan ekranda gösterir. Bu tip bir alan tarama cihazı ile hobi amaçlı yüzeye yakın taramalar yapılabildiği gibi, doğada hedef belirlemeden, belli bir mesafe aralığındaki değerli madenleri tespit edebilen dedektörler de vardır. Özellikle madenin türüne göre arama yapan dedektörler, kapsamlı bir alan taramasında tercih edilebilmektedir. Profesyonel kullanımlı alan taramaların bazı modellerinde, aranan elementi hafızaya kaydetme, zemin derinliğine göre ayarlanma gibi özellikler taşıyan güçlü sinyallere rastlanabilir. Dedektör fiyatları incelendiğinde fiyat farklılıklarının gözlemesinin nedeni de cihaza göre farklılaşan teknik özellikler ve arama yapılan derinliğin mesafesi gibi özelliklerdir.

Arazi taramalarında değerli madenleri aramak için öncelikle amaç belirlenmeli ve arazide arama yapılacak mesafe ve derinlik tespit edilmelidir. Sonrasında cihaz özellikleri incelenerek, en uygun dedektör kolayca bulunabilir. Arazi taramalarınızda en net sonuçları elde edebileceğiniz, kolay kullanımlı en iyi altın dedektörü ürününe dehadedektor.com.tr internet sitesinden sahip olabilirsiniz. Tercih ettiğiniz cihazı dehadedektor.com.tr’den kredi kartınızla satın alabilir, adresinizde teslim alabilirsiniz.