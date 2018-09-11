Dehşet evi: Elleri bağlı, ağzı bantlı bulundu!

Ankara'da Arif Gözde (33), yalnız yaşadığı evinde elleri plastik kelepçeyle bağlı ve ağzı bantlanmış şekilde ölü bulundu

Dehşet evi: Elleri bağlı, ağzı bantlı bulundu!
11 Eylül 2018 Salı 13:06

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. 841'inci sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde oturan Arif Gözde, iddiaya göre bir süredir kirasını ödemiyordu. Bunun üzerine ev sahibi Fazlı I., Arif Gözde ile görüşmek üzere eve gitti. İçeriden ses alamayınca kendi anahtarı ile eve giren Fazlı I., Arif Gözde'nin elleri plastik kelepçi ile bağlı ve ağzı bantlanmış olan cansız bedeni ile karşılaştı. Daha sonra ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. İşçi olarak şeker fabrikasında çalıştığı belirtilen Gözde'nin bir aydır işe gitmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ölüm #cinayet
Önceki Haber
Çocuğu balkondan düşünce pencereden atladı!
Sonraki Haber
Nişanlısına dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.