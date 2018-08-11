Dekorasyona Renk Katan Throw Modelleri

Yaşam alanlarınızın hem konforunu arttırmak hem de çok daha şık bir görünüm almasını sağlamak için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem bulunuyor.

Yaşam alanlarınızın hem konforunu arttırmak hem de çok daha şık bir görünüm almasını sağlamak için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de throw modellerini koltuklarınıza kazandırmanızdır. Her türlü dekorasyona uyum sağlayabilmesi ile ön plana çıkan bu tasarımlar soğuk havalarda tv battaniyesi görevini de üstlenebiliyor. Peki, en şık modeller nerede bulunur?

Evinizi Throw Sıcaklığı İle Buluşturun!

Evinize sıcak bir atmosfer kazandıracak olan throw modelleri için Barine tasarımlarına yönelebilirsiniz. Özel bir dokuma tekniği kullanılarak 130 x 170 cm ebatlarında dizayn edilen modeller yumuşak dokusu ile dikkat çekiyor. % 100 pamuk malzemeden üretildiği için cilt dostu olan bu tasarımlar zengin model ve renk seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

Deforme olmadan uzun yıllar kullanım olanağı sunabilen bu tasarımlar markanın özel dizayn stilini net bir şekilde yansıtabiliyor. Tüm evlerde şık görünümü güçlendiren tasarımlar aynı zamanda uygulanan dekorasyon stilinize vurgu yapmak için de en ideal ürünlerden biri oluyor. Hemen https://www.barinehome.com/ adresi üzerinden bu şık tasarımlar arasında bir keşfe çıkabilirsiniz.







