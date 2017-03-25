Demir korkuluğun üzerine düşen çocuk öldü

Osmaniye 'nin Kadirli İlçesi'nde bahçenin demir korkuluğunun üzerine düşüp ağır yaralanan 13 yaşındaki Batuhan Akan kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Harkaçtığı Köyü'nde arkadaşları ile futbol oynayan Batuhan Akan, Harkaçtığı Eğitim ve Kültür Müzesinin bahçesine kaçan topunu almak için demir korkuluklardan bahçeye geçti. Topu aldıktan sonra yeniden demir korkuluklara çıkan Batuhan Akan, bir an dengesini kaybederek sivri demirlerin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Akan, yapılan müdahaleye karşın yaşamını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.