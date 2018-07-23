Demir2 Oksit Nedir?

Demir ( II ) oksit nedir sorusunun cevabı kısaca; oldukça küçük boyutlarda parçacık oranına sahip, organik ve inorganik formlarda olabilen kimyasal işlemler sonucu üretilmiş tozlar olarak tanımlanabilmektedir

Demir ( II ) oksit nedir sorusunun cevabı kısaca; oldukça küçük boyutlarda parçacık oranına sahip, organik ve inorganik formlarda olabilen kimyasal işlemler sonucu üretilmiş tozlar olarak tanımlanabilmektedir. Demir oksit bileşenlerini doğal ve sentetik olmak üzere iki ayrı grupta incelemek mümkündür. Doğal demir oksit parçacıklarını da 4 ayrı başlık altında inceleriz. Okr, ombra, siyena ve kırmızı demir oksitler renk çeşitliliği bakımından kullanım seçeneklerini artırmaktadır. Renk farklılığı yanında kimyasal içerikleri de bu ayrım yapılırken temel alınmaktadır. Okr tipine dâhil demir oksitler sarıdan kırmızıya değişebilen ton aralığında, siyenalar sarıdan turuncuya değişen aralıkta bulunurlar. Ombralar ise genellikle koyu kahverengi tonları civarlarında yer almaktadır. En çok tercih edilen kırmızı tonları ise elde edilmesi meşakkatli renk tonlarının başında gelmektedir.

Özellikle gelişen inşaat, elektrik elektronik ve endüstri sektörleri ile beraber ana malzemelerin aşınması sorunu iyice gün yüzüne çıkmış ve buna karşı önlemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sektörlerden farklı olarak otomotiv sektöründe, aşınma koruması ile beraber estetik görünüm de ön planda tutulmak zorundadır. Bu nedenle koruma hammaddelerinin renkleri ve yapıları itibariyle otomobil ana parçalarının görünüşünü ve sağlamlığını belli bir oranda yükseltmesi gerekmektedir. Demir 2 oksit ise, boya ve estetik amaçlı kullanılan kaplama malzemeleri arasında bulunmaktadır. Otomobile kattığı zarif güzellik ile son zamanlarda fazlaca tercih edilen uygulamaların başında geldiği için kimyasal yöntemlerle Demir( II ) oksit üretimi gün geçtikte artarak devam etmektedir.

En çok kullanılan renk tercihlerinin başında gelen kırmızı grup üretimi 4 yönteme dayanmaktadır. Bu yöntemlerden 3’ü kalsinasyon adı verilen bir yönteme dayanmaktadır. Bu işleme kısaca kurutma ya da yakma diyebiliriz. Diğer yöntem ise kimyasal çözündürme işleminde dayanmaktadır. Bunun sonucunda en açıktan en koyuya her tonda kırmızı renk elde edilebilmektedir. Araçlarınız için bu uygulamayı düşünüyorsanız eğer bu konuda en başarılı firmaların başında diamondkaplama.com gelmektedir. Aracınıza hem estetik görünüm kazandıracak hem de temel parçalarının aşınmasını engelleyerek uzun yıllar istediğiniz performansı almanızı sağlayacak yöntemleri uygulamak konusunda http://www.diamondkaplama.com/ deneyimli ekibi ile hazır beklemektedir.