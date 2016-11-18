Demirtaş hakkında 3 yıl hapis istemi

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Sancaktepe'de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşması nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekiler Dinamik Radyo Televizyon A.Ş. ve Star Medya Yayıncılık A.Ş. yetkilileri, şüpheli olarak ise HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş yer aldı. İddianamede, Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden önce partisinin Sancaktepe'deki mitingde Star Gazetesini kalabalığa sallayarak konuşma yaptığı anlatıldı.



"ŞÜPHELİNİN KONUŞMASINDAN SONRA..."



Şüpheli Demirtaş'ın konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015 tarihinde Star Medya Yayıncılık A.Ş ve Dinamik Radyo Televizyon A.Ş ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece'deki adrese bomba konulduğu belirtilen iddianamede, zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bombanın bomba imha ekipleri tarafından imha edildiği ve olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yaptığı kaydedildi. İddianamede, "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme", "Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin tespit edilememesi nedeniyle olaydan 5 ay sonra dosyanın daimi aramaya alındığı kaydedildi.



3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Demirtaş'ın usulüne uygun tebligata rağmen ifadeye gelmediği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Demirtaş'ın Sancaktepe'de yapmış olduğu müştekilere yönelik konuşmasından sonra söz konusu bombanın konulduğu, bombayı benzer gerekçelerle terör örgütünün müştekilere ait binanın çevresine koydukları tüm dosya kapsamından ve toplanan delillere göre şüphelinin atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" denildi. Demirtaş hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ne önümüzdeki günlerde başlanacak.

