Geçirdiği rahatsızlık yüzünden bir süredir Ankara'da tedavi altında olan Deniz Baykal, Almanya'ya gönderildi

CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 51 gündür tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nden Almanya'ya sevk edildi.



Sabah saatlerinde yola çıkan Baykal'ın Almanya'dan haber beklediği daha önce açıklanmıştı.



Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın bilinçsel fonksiyonlarının güzel olduğunu ancak yardımla ayakta durabildiğini ve sandalyeye oturabildiğini söylemişti. Baykal Almanya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği alacak.



Baykal, 51 gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve bir dizi ameliyatlar geçirmişti.