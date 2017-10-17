Deniz Baykal ameliyattan çıktı, işte son durumu

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP'li Deniz Baykal'ı ameliyata alındığı öğrenildi

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sayın Baykal'a bir müdahale daha yapılıyor. Endişe edilecek bir noktada değiliz. Sayın Baykal, umarım bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Gerekli açıklamayı hastane yapacak" dedi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti. İbiş şu açıklamalarda bulunmuştu: "Olumsuz bir gelişme yok. Tam tersi minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü. Antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil."



İbiş, Baykal'ın durumunun takibine tomografi ile devam edileceğini bildirdi.



SON AÇIKLAMA



CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin önünde açıklamalarda bulundu. Baydar, " Ameliyat esnasında yapılan yine anjiyografide beynindeki kanlanmanın tam olduğu ve bütün konulan stenttin ve damarların açık olduğu gözlendi. Beyin dokusunun da canlı olduğu ve bir problem olmadığı gözlendi. Onun üzerine beynin içerisindeki ödem boşaltılarak ameliyata son verildi. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir, beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır, herhangi bir beynin bir bölgesinde canlı olmayan bir doku yoktur. Bu bizi çok sevindiriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıktıktan sonra da onun yine buradan hepinize 'Nerede kalmıştık?' diyerek konuşmalarını bekleyeceğiz. Ben bu mutlu haberi paylaşmak ve ameliyatının iyi geçmiş olduğunu iletmek için buradayım. Tüm Deniz Baykal'ı seven, telefonla ulaşan, izleyen tüm vatandaşlarımıza 'Merak etmeyin. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyiye gidiyor' demek istiyorum." dedi.