Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın hastaneye geldiğinde beynindeki ana damarın tıkalı olduğunu ancak anjiyo ile damarın açıldığını söyledi

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahaddin Güzel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"GELDİĞİNDE BEYNİNDEKİ ANA DAMAR TIKALIYDI"



Baykal'a anjiyo yapıldığını anlatan Güzel, "Geldiğinde beynindeki ana damar tıkalıydı. Anjiyo ile damar açıldı. Damar tıkanıklığına bağlı olarak sol kolunda ve sol bacağında güçsüzlük var. Tedavi sonucunda güçsüzlüğün geçmesi bekleniyor. Bu tür durumlarda hayati tehlike her zaman bir miktar vardır. Durumun ne yöne gideceğini bilemiyoruz ama şu anda bilinci açık, kendinde, konuşabilecek durumda. Ciddi bir problem görülmüyor ama takibi sürüyor." dedi.



Öte yandan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Üniversitesi (AÜ) İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alınan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Doktorları açıklama yapacaklar ama beyinde bir pıhtı atılmış, o temizlenmiş. 'Herhangi bir sıkıntı yok' diye doktorlardan bizzat duydum. Sağlığının yerinde olduğunu söylediler." dedi.



"BAYKAL'IN BİLİNCİ AÇIK"



Ankara Üniversitesi'nin Hastanelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek üzerinde hastane önünde açıklama yaptı. Baykal'ın bu sabah saatlerinde sol tarafındaki güçsüzlük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirten Güzel, şunları söyledi: "Beyin cerrahi, anestezi ve radyoloji bölümleri müdahale etti. Anjiyoda beyne giden ana damarın kapalı olduğu görüldü. Tıkanmış olan damar açılarak stent takıldı. Baykal'ın bilinci açık. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Beyin fonksiyonları yerinde vücudunun sol bölümünde güçsüzlük var.Sol kolu ve bacağında hafif güçsüzlük var, bunların düzelmesini bekliyoruz. Kapalı işlemle girişimsel olarak damar açıldı. Bu durumlarda hayati tehlike kısmi olsa da vardır, şu an bilinci açık, konuşabilecek durumda. Takip ediyoruz"



Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da hastaneye gelerek Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ise Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu söyledi.