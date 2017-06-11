Deniz yatağıyla 2.5 mil açığa sürüklenen iki genç kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi Ayazma Koyu'nda, gece yarısı bindikleri deniz yatağıyla sürüklenen 25 yaşındaki V.Ş. ile kız arkadaşı 22 yaşındaki E.Ç., 5 saat sonra kıyıdan 2.5 mil açıkta bulunup, kurtarıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada İlçesi'nin dünyaca ünlü Ayazma Koyu ilginç bir olaya sahne oldu. Bozcaada'nın Ayazma Koyu sahiline çadır kuran 4 gençten V.Ş. ile E.Ç., saat 03.00'de deniz yatağına binerek denize açıldı. Deniz yatağındaki 2 genç, kısa süre sonra gözden kayboldu. Kıyıdaki diğer 2 genç, arkadaşlarını göremeyince endişelendi, karanlıkta bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak tüm aramalara rağmen arkadaşlarına ulaşılamayınca saat 04.45'te Alo 158 Sahil Güvenlik Komutanlığı hattını arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine Bozcaada Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-16 Botu Ayazma Koyu'na giderek arama çalışmalarına başlandı. Diğer yandan da bilgi verilen Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayazma Koyu'na gelip karadan arama çalışmasına katıldı. Günün aydınlanmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-16 Botu, deniz yatağında sürüklenen V.Ş. ile E.Ç.'yi kıyıdan 2.5 mil açıkta buldu. Kaybolduktan 5 saat sonra bulunabilen gençlerin çok korktukları ve titredikleri görüldü. Sahil Güvenlik Botu'yla Bozcaada Limanı'na getirilen iki genç, burada hazır bekleyen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Gençler, bindikleri deniz yatağıyla sürükleneceklerini hiç düşünmediklerini, ancak bir süre sonra ne olduğunu anlamadıkları bir şekilde kıyıdan uzaklaştıklarını ve geri dönemediklerini söyledi.

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