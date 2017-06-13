Denizde ceset bulundu. Üzerinden bunlar çıktı

Antalya'da cesedi denizde 200 metre açıkta bulunan 47 yaşındaki Ali Keleşoğlu'nun cebinde, kendi adına düzenlenen denetimli serbestlik belgesi, sigara, yüklü miktarda para ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp bulundu

Saat 07.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Atatürk Parkı'nın bulunduğu falezlerin 200 metre açığında denizde 1 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Tarif edilen yere gelen deniz polisi bir erkeğe ait cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü.



Cesedin üzerinden Ali Keleşoğlu'na ait denetimli serbestlik belgesinin yanı sıra, 1265 TL, sigara, açılmamış çikolata ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp bulundu. Keleşoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.