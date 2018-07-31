Denizde erkek cesedi bulundu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu

Denizde erkek cesedi bulundu!
31 Temmuz 2018 Salı 10:42

Sabah saatlerinde Kurşunlu Mahalalesi Kumsaz mevkiinde sahilde gezenler, suyun yüzeyinde erkek cesedi gördü. Haber verilmesiyle gelen Deniz Polisi ekipleri, kıyıya yakın bölgedeki cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, yapılan ilk incelemeden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #deniz #ceset
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