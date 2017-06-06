Denizden çıkmayan Rus turist polisi alarma geçirdi

Antalya'da girdiği denizden 3 saat çıkmayan Rus turist Tatyana Ovsienko, yakınlarını ve sahildeki turistleri korkuturken, polisi de alarma geçirdi

Denizden çıkmayan Rus turist polisi alarma geçirdi

Antalya'ya tatile gelen Rus turist Tatyana Ovsienko, sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte Konyaltı Plajı'na geldi. Saat 08.00 sıralarında denize giren Tatyana Ovsienko, uzun süre yüzdü. 3 saat geçmesine rağmen Tatyana Ovsienko'nun sudan çıkmadığını fark eden yakınları, yardım istedi. Sahildeki diğer turistlerin de heyecanlı anlar yaşadığı olay, polisi de alarma geçirdi.

Sahile gelen polis, deniz polisinden yardım istedi. Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Tatyana Ovsienko yüzerek kıyıya geldi. Polislerle birlikte gazetecileri gören Ovsienko, sudan çıkmayarak yeniden açıldı. İfade almak isteyen polis, uzun süre Tatyana Ovsienko'ya seslendi. Polis ekibinin çağrılarına olumlu yanıt vermeyen Ovsienko yüzmeye devam etti.


Sahilde güneşlenenlerden Oya Kurnaz, beraber sahile geldikleri turistler arasında bulunan kadının 3 saat geçmesine rağmen denizden çıkmaması üzerine korktuklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #turist #rus turist
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