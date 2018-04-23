Denize düşen iki kişi hayatını kaybetti

Ordu'da gezmek için gittikleri rıhtımda denize düşen Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu (48) hayatını kaybetti

Olay, dün gece yarısı Altınordu ilçesindeki rıhtımda meydana geldi. Gezmek için rıhtıma giden Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu, olta ile balık tutanları seyredip, şehrin manzarasını izledi. Bir süre sonra Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nun denize düştüğünü farkeden çevredekiler, durumu polise haber vererek yardım istedi. Polis ve itfaiye dalgıçları ile kurtarma ekipleri olay yerine gelerek, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nu denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekmekçi ve Bekiroğlu, kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.