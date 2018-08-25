Denizli'de kayboldu Burdur'da mağarada bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki evinden 26 gün önce çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Salih Dana (85), Burdur'da, bir mağarada avcılar tarafından ölü bulundu

Acıpayam'ın Dodurga Mahallesi'ndeki evinden 30 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan Salih Dana, geri dönmedi. Yakınlarının başvurusu üzerine Alzheimer hastası Dana'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede uzun süre AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından arama yapıldı, ancak Salih Dana'ya ulaşılamadı.

Bu sabah Dodurga Mahallesi'nden komşu il Burdur merkeze bağlı Horoz köyüne giden bir grup avcı, dağ yolunda, Altınkaya mevkiindeki bir mağarada Salih Dana'nın cesedini buldu. Vücudunda herhangi bir yaraya ya da darp izine rastlanmayan Dana'nın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.