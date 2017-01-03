Denizli'ye darp ve tehdit: Bütün sülaleni öldürürüz

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli darp iddiasıyla gündeme geldi

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, savcılığa başvurarak bir şikayette bulundu. Şikayet ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. 2010 yılında evlendiği Evin Elçi ile boşanmak istediğini belirten Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini iddia etti. İddia bununla da kalmadı. Denizli aynı zamanda eşinin abileri tarafından darp edildiğini de söyledi.



Denizli şikayet dilekçesinde 6 yıllık eşinin kendisini terk ederek evden gittiğini söyledi. Daha sonra eşinin birden bire eve geldiğini anlatan Denizli, eşinin evdeki çalışanı zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını söyledi. Daha sonra birden bire eşinin abilerinin içeriye girdiğini anlatan Denizli, tehditlere maruz kaldığını söyledi.



Abilerin kendisini boşanmak için 5 milyon TL vereceksin sözleri ile tehdit ettiğini anlatan Denizli, daha sonra da abilerin evi terk ettiğini söyledi. Daha sonra para ödemediği için abilerin tekrardan eve geldiğini anlatan Denizli, bu kez kayınbiraderlerinin kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Denizli, darp olayının ve tehdit olayının saatlerce devam ettiğini de anlattı.



Kayınbiraderlerinin kendisini tehdit ederken, "Bak biz aşiretiz seni öldürürüz. Kafana sıkarım senin lan. Bir tek seni öldürmeyiz hem de bütün sülaleni öldürürüz" dediklerini de anlatan Denizli, can güvenliğinden endişe ettiği için şikayetçi olduğunu söyledi.



Yaşadığı darb olayını ailesine utanarak anlattığını belirten Denizli, darp nedeniyle bayıldığını ve sonrasında da psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Ölümle burun buruna geldiğini de belirten Denizli, ailesinin ve kendisinin hayatından endişe ettiği için şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını talep etti. (Sabah)