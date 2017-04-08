Depremden yaralı kurtulmuşlardı, kazada öldüler

Edirne 'nin Uzunköprü İlçesi'nde 52 yaşındaki İbrahim Kadaifçi, eşi 48 yaşındaki Ayfer Kadaifçi, trafik kaza sında öldü. Deniz Astsubay olan İbrahim Kadaifçi'nin Gölcük'te görev yaptığı sırada Marmara Depremi'nde eşi ile yaralandığı ve malulen emekli olduğu belirtildi.



DEPREMDEN YARALI KURTULDULAR

İşletmeciliğini yaptığı Uzunköprü Muzaffer Atasay Lisesi öğrencilerinin dağılması ardından evlerine gitmek isteyen 1 çocuk babası İbrahim Kadaifçi ile eşi Ayfer Kadaifçi, otomobillerine kantinde çalışan 2 kişiyi de alarak evlerine yola çıktı. Ancak, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ilçe girişindeki Çöpköy Kavşağı'nda TIR ile çarpıştı. Kazada İbrahim Kadaifçi, olay yerinde eşi ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde öldü. Yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.Uzunköprü'deki kazada ölen İbrahim-Ayfer Kadaifçi, çiftinin 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nden yaralandıkları ortaya çıktı. Kocaeli'nin Gölçük İlçesi'ndeki Donanma Komutanlığı'nda Deniz Astsubay olarak görev yapan İbrahim Kadaifçi, depremde eşi ile birlikte yaralandı. Yaralanmanın ardından bir süre tedavi gören astsubay İbrahim Kadaifçi, daha yaklaşık 15 yıl önce malulen emekli oldu. Emekli olduktan sonra memleketi Uzunköprü'ye yerleşen Kadaifçi çifti önceki gün geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Kadaifçi çifti, Muradiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzunköprü Mezarlığı'nda askerlerin de katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.