Depremler yavaş yavaş karaya yaklaşıyor!

Denizdeki kırılmalar, kara kırılmalarını tetikliyor
Denizin altındaki faylarda oluşan depremlerde bilgiler biraz daha kısıtlı. Deprem uzmanları, karadaki fayları gezip görerek analiz edebiliyor ama denizin içinde oluşan depremler hakkında yorumlar ancak sismik çalışmalarla ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla 5.3 şiddetinde oluşan depremle ilgili bilgiler biraz daha düşük. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Midilli fayından başka, Foça ile Menemen arasında özellikle İzmir dış Körfezi denilen kısım var ve Karaburun arasındaki deniz kısmı denilen İzmir dış Körfezi bulunuyor. O bölgeden Midilli'ye doğru bir sürü değişik uzunluklarda diri faylar var. 5.3'lük depremle onlardan bir tanesi kırılmış oldu. Denizdeki kırılmalar ile karadaki Manisa, Akhisar, Saruhan tarafındaki kırılmalar birbirini tetikleyen kırılmalar. Aynı sistemin içerisinde değerlendirilmesi gereken olaylar. Karada da bu sisteme yakın olan bir deniz fayı, kara fayı tetikleyip, yeni bir deprem yaratabilir' dedi.
Karaya doğru yaklaşıyor
Karada bulunan fay hatlarını kırarak, depremlerin ne zaman oluşabileceğine dair çalışmalar yürüten, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan 5.3'lük depremin karaya en yakın oluşan depremlerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Deprem gittikçe karaya doğru yaklaşıyor. Karadaki faylar tetiklendikçe (Gül Bahçe fayı, Foça fayı, İzmir fayı) karaya doğru gerilim aktarımı oluşuyor. Bu gerilim aktarımı büyük problem yaratır. Onun için 5.3 şiddetinde oluşan deprem, bir kaç gün içinde yeni bir 5.3 şiddetindeki depremler meydana getirebilir. Yaklaşık aynı büyüklükteki depremler tekrar edebilir. Halk sakin olsun ama tedbirli olmakta da fayda var.