Depremler yavaş yavaş karaya yaklaşıyor!

17 Haziran 22.50'de yeni bir fay hattının kırılmasıyla 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Karaya 70 km uzaklığında oluşan ve yeni bir gerilime sebep olan 5.3 şiddetindeki deprem hakkında, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama (DAUM) Merkezi Müdürü ve Jeoloji Bölümü Deprem Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Bu fay ilk defa deprem üretti. Depremler yavaş yavaş karaya doğru yaklaşıyor. Halk panik yaratmasın ama tedbirli olmakta fayda var' diye uyardı

Zeynep Kaya- 17 Haziran akşamı Midilli arası ile Karaburun açıklarında gerçekleşen

Denizdeki kırılmalar, kara kırılmalarını tetikliyor

Denizin altındaki faylarda oluşan depremlerde bilgiler biraz daha kısıtlı. Deprem uzmanları, karadaki fayları gezip görerek analiz edebiliyor ama denizin içinde oluşan depremler hakkında yorumlar ancak sismik çalışmalarla ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla 5.3 şiddetinde oluşan depremle ilgili bilgiler biraz daha düşük. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Midilli fayından başka, Foça ile Menemen arasında özellikle İzmir dış Körfezi denilen kısım var ve Karaburun arasındaki deniz kısmı denilen İzmir dış Körfezi bulunuyor. O bölgeden Midilli'ye doğru bir sürü değişik uzunluklarda diri faylar var. 5.3'lük depremle onlardan bir tanesi kırılmış oldu. Denizdeki kırılmalar ile karadaki Manisa, Akhisar, Saruhan tarafındaki kırılmalar birbirini tetikleyen kırılmalar. Aynı sistemin içerisinde değerlendirilmesi gereken olaylar. Karada da bu sisteme yakın olan bir deniz fayı, kara fayı tetikleyip, yeni bir deprem yaratabilir' dedi. Karaya doğru yaklaşıyor

Karada bulunan fay hatlarını kırarak, depremlerin ne zaman oluşabileceğine dair çalışmalar yürüten, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan 5.3'lük depremin karaya en yakın oluşan depremlerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Deprem gittikçe karaya doğru yaklaşıyor. Karadaki faylar tetiklendikçe (Gül Bahçe fayı, Foça fayı, İzmir fayı) karaya doğru gerilim aktarımı oluşuyor. Bu gerilim aktarımı büyük problem yaratır. Onun için 5.3 şiddetinde oluşan deprem, bir kaç gün içinde yeni bir 5.3 şiddetindeki depremler meydana getirebilir. Yaklaşık aynı büyüklükteki depremler tekrar edebilir. Halk sakin olsun ama tedbirli olmakta da fayda var. - 17 Haziran akşamı Midilli arası ile Karaburun açıklarında gerçekleşen deprem , medyada değişik istasyonlara göre farklı bilgiler yer aldı . İlk etapta 5.00 ile 5.5 arasında farklı büyüklüklerde olduğu açıklanan deprem, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.3 şiddetinde revize edildi. Depremin farklı bir faydan kaynaklandığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Medyada yapılan ilk yorumlarda hata oluştu. Medyada bu depremin geçen gün 6.2 şiddetinde olan Midilli depreminin artçısı olduğu söylendi. Daha sonra bu fayın ilk defa deprem ürettiği ortaya çıktı. Başka bir fay üzerinde oluşan, yeni bir gerilimdi bu' dedi. 5.2'lik depremin yeni bir şok yarattığını belirten deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, '5.3 şiddetinde yaşanan depremin fay şekli farklıydı. Midilli fayının ürettiği deprem, 6.2'lik depremdi ama o normal fayın ürettiği bir depremdi. 5.3 büyüklüğünde olan deprem, yeni bir gerilim olduğu için, 6.2'nin artçısı kabul edilmiyor. Yeni bir fay parçası kırıldı. Bu depremle birlikte 70'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşandı. Sarsıntı biraz da Karaburun'a yaklaşacak şekilde çıkıyor' diye konuştu.Denizin altındaki faylarda oluşan depremlerde bilgiler biraz daha kısıtlı. Deprem uzmanları, karadaki fayları gezip görerek analiz edebiliyor ama denizin içinde oluşan depremler hakkında yorumlar ancak sismik çalışmalarla ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla 5.3 şiddetinde oluşan depremle ilgili bilgiler biraz daha düşük. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Midilli fayından başka, Foça ile Menemen arasında özellikle İzmir dış Körfezi denilen kısım var ve Karaburun arasındaki deniz kısmı denilen İzmir dış Körfezi bulunuyor. O bölgeden Midilli'ye doğru bir sürü değişik uzunluklarda diri faylar var. 5.3'lük depremle onlardan bir tanesi kırılmış oldu. Denizdeki kırılmalar ile karadaki Manisa, Akhisar, Saruhan tarafındaki kırılmalar birbirini tetikleyen kırılmalar. Aynı sistemin içerisinde değerlendirilmesi gereken olaylar. Karada da bu sisteme yakın olan bir deniz fayı, kara fayı tetikleyip, yeni bir deprem yaratabilir' dedi.Karada bulunan fay hatlarını kırarak, depremlerin ne zaman oluşabileceğine dair çalışmalar yürüten, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan 5.3'lük depremin karaya en yakın oluşan depremlerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Deprem gittikçe karaya doğru yaklaşıyor. Karadaki faylar tetiklendikçe (Gül Bahçe fayı, Foça fayı, İzmir fayı) karaya doğru gerilim aktarımı oluşuyor. Bu gerilim aktarımı büyük problem yaratır. Onun için 5.3 şiddetinde oluşan deprem, bir kaç gün içinde yeni bir 5.3 şiddetindeki depremler meydana getirebilir. Yaklaşık aynı büyüklükteki depremler tekrar edebilir. Halk sakin olsun ama tedbirli olmakta da fayda var.